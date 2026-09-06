Melekbaba'da 57 dönümlük spor kampüsü eylül sonunda açılacak

Melekbaba spor kompleksi tamamlanma aşamasında

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Melekbaba Mahallesi’nde yapımı %95 seviyesine ulaşan spor kompleksi alanında incelemelerde bulundu. Başkan Er, projenin 6 Şubat depremleri sonrası durdurulan çalışmaların yeniden ihale edilip hızla tamamlandığını belirterek, tesisin eylül ayı sonuna kadar hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje, Başkan Er’in “Malatya, sporun şehri olacak” vizyonu kapsamında şehrin farklı noktalarına yaygınlaştırılan gençlik ve spor yatırımlarının en kapsamlı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi halihazırda projelerini hazırladığı 63 spor tesisinden 43’ünün inşaatını aynı anda sürdürüyor.

Kompleksin kapsamı ve alan dağılımı:

Melekbaba Spor Kompleksi, toplam 57 dönümlük bir alan üzerine kuruluyor. Bu alanın yaklaşık 13 dönümü tesislere, 18 dönümü saha alanına ve 10 dönümü yeşil alan olarak planlandı. Kompleks, spor tesislerinin yanı sıra vatandaşların dinlenebileceği ve sosyal vakit geçirebileceği geniş yaşam alanları da sunacak.

Tesis bünyesinde FIBA standartlarında 1000 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ile UEFA standartlarında 1500 seyirci kapasiteli açık spor sahası yer alacak. Ayrıca kapalı halı saha, voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortu, bocce sahası ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan salon hokeyi sahası planlanıyor. Bütün minder sporlarının yapılmasına imkân verecek cep salonları ve yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş parkuru da projede bulunuyor.

Deprem sonrası yeniden canlanan proje ve hedefler:

6 Şubat depremleri öncesinde başlatılan Melekbaba projesi, deprem sonrası çalışmaları yarım kalmıştı. Başkan Er, projenin yeniden ihale edilip hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Her zaman söylediğimiz gibi Malatya’nın her yerindeyiz. Malatya’nın her noktasında şantiyelerimiz var ve çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi. Er, projenin yüzde 95 seviyesine geldiğini ve tesisin eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını yineledi.

Başkan Er ayrıca kompleksin sadece Melekbaba Mahallesi’ne değil, tüm Malatya’ya hizmet vereceğini, gençlerin farklı branşlarda eğitim alabileceği ve ulusal ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olacağını belirtti. Tesisin yaklaşık 18 dönümlük saha alanına sahip olduğu da ifade edildi.

Başkan Er, şehrin dört bir yanında devam eden yatırımlara dikkat çekerek, "Şu anda 43 noktada çalışmalarımız hızla sürüyor ve birçoğu bitme aşamasına geldi. İkinci protokolümüzde 20 spor tesisini daha ilave ederek sayıyı 63’e çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Bölgeye sosyal ve ulaşım eşitliği katkısı:

Melekbaba Spor Kompleksi ve bölgede yapılan diğer yatırımlarla, Malatya’da yıllardır dile getirilen ‘Çevre Yolunun altı-üstü’ ayrımının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Yatırımlar, özellikle depremden etkilenen bölgelere sosyal, sportif ve yaşam alanları kazandırarak şehir genelinde eşit ve dengeli hizmet sunma anlayışının bir parçası olarak planlandı.

Kompleksin Melekbaba’nın yanı sıra Hanımınçiftliği, Kaynarca, Çarmuzu ve Hatunsuyu mahallelerine de hitap edecek merkezi bir konumda olması, bölgenin sadece Malatya değil çevre iller açısından da önemli bir spor merkezi haline gelmesini amaçlıyor.

Melekbaba Mahalle Muhtarı Olcay Alpaslan da tesisi yerinde inceleyip Başkan Er’e teşekkür ederek, projenin bölge halkı için büyük önem taşıdığını ve tesisin tüm mahallelere hizmet edeceğini belirtti. Alpaslan, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür etti.

İnceleme sırasında Başkan Er, tesisin gelecekteki kullanıcıları arasında yer alması beklenen hokey sporcularıyla da bir araya geldi ve hokeyin Malatya’daki potansiyeli hakkında bilgi aldı. Başkan Er, tüm branşlarda sporcuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Sonuç olarak Melekbaba Spor Kompleksi, inşaatının büyük ölçüde tamamlanmış olmasıyla Malatya’nın spor altyapısına önemli bir katkı sunmaya hazırlanıyor; hedeflenen takvime göre tesisin eylül ayı sonuna kadar açılmasıyla bölge spor ve sosyal yaşam açısından yeni bir döneme girecek.

BAŞKAN ER: "MELEKBABA, MALATYA'DA SPORUN MERKEZİ OLACAK"