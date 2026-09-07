Melekbaba'da aile şenlikleri mahallede birlik ve neşe oluşturdu

Melekbaba'da aileler ve çocuklar bir araya geldi:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Melekbaba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yeşilyurt Aile Şenlikleri, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlik, çocuklara, gençlere ve ailelere hitap eden zengin bir program sundu. Gün boyu süren etkinlikler, mahallede sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

Çocuk etkinlikleri ve sportif programlar:

Şenlik alanında kurulan oyun noktalarında çocuklar çeşitli aktivitelere katıldı; eğlenceli oyunlar, hareketli sportif etkinlikler ve açık alan çalışmaları çocukların enerjilerini olumlu şekilde yönlendirdi. Program boyunca çocukların yüzlerindeki tebessüm ve heyecan sürekli gözlendi. Aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olarak etkinliklere destek verdi ve mahallede dayanışma hissi güçlendi.

Aile yarışmaları ve ödül töreni:

Etkinliğin en renkli anlarından biri aileler arasında düzenlenen yarışmalar oldu. Çocuklarıyla birlikte yarışmalara katılan aileler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kıyasıya mücadele ederek neşeli görüntülere imza attı. Sürpriz ödüllü yarışmalar gençlerin ve çocukların yoğun ilgisini çekerken, günün sonunda dereceye giren katılımcılar için bir ödül töreni düzenlendi; kazananlara ödülleri takdim edildi ve şenlik ödül töreniyle son buldu.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ailelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı: "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, ailelerimizin etkinliklerimize gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Ailelerimizin birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, çocuklarımızın sosyal ve sportif faaliyetlerle gelişimlerine katkı sunulması bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla ilçemizin farklı mahallelerinde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz".

Şenlik, mahalle sakinlerinden tam not alarak tamamlandı; gün boyunca yaşanan paylaşımlar ve eğlenceli anlar, aile odaklı sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

YEŞİLYURT AİLE ŞENLİKLERİ MELEKBABA’DA COŞKU VE NEŞEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ