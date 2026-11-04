Aile içi tartışma sonrası gözaltı: ayak parmağı kırığı iddiası

olayın seyri:

Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesinde ailevi nedenlerle başlayan tartışma, tarafların iddialarının karşılıklı olmasıyla devam etti. Olayda, E.G.C. (39) ile eşi S.C. (40) arasında sözlü ve fiziksel anlaşmazlık olduğu bildirildi.

E.G.C., eşinin kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu ileri sürdü ve ayak parmağının kırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu.

gözaltı ve yargı süreci:

İhbar üzerine müdahale eden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucu S.C.'yi serbest bıraktı.

Tarafların ifadeleri ve emniyetteki kayıtlar doğrultusunda olayla ilgili resmi süreç işletildiği belirtildi.

S.C. (40) POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.