Okullarda fiziki yenilenme ve söz varlığı taramasıyla OECD ortalığını geçtik

Milli Eğitim'de altyapı yükselişi ve söz varlığı seferberliği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi"nin tanıtımında yaptığı konuşmada, fiziki altyapı ve öğretim programlarındaki dönüşümün sonuç verdiğini söyledi. Tekin, fiziki koşullar ve öğretmen başına düşen öğrenci oranları açısından Türkiye'nin OECD ortalamalarının üzerine çıktığını belirtti.

projenin amacı ve uygulama detayları:

Proje; okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm sınıf ve kademelerde öğrencilerin söz varlığını bilimsel yöntemlerle tespit etmeyi, dil gelişimlerini yaş ve sınıf seviyelerine göre izlemeyi ve kelime hazinesini genişletmeye yönelik çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Projede 85 branştan 220 öğretmen farklı aşamalarda görev aldı. Yazılım desteğini sağlayan öğretmenlerin geliştirdiği MEB Etiketleme Aracı ile ders kitapları mercek altına alındı ve bir milyondan fazla veri etiketlendi.

Proje, çocuklara yönelik yayın yapan kurumlarla kapsamlı bir iş birliğiyle yürütülüyor. Bakan Tekin, bu çalışmanın yalnızca öğrenci düzeyinde değil, öğretmenler, ders kitabı yazan yayınevleri ve yükseköğretim kurumları için de veri sağlayacağını vurguladı.

müfredatın yenilenmesi ve ölçme değerlendirme değişiklikleri:

Tekin, eğitim altyapısındaki iyileşmelerin ardından öğretim programlarının da yenilendiğini, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatların güncellendiğini açıkladı. Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerinde ölçme değerlendirme sisteminin, dört temel dil becerisi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) üzerine yeniden yapılandırıldığını söyledi. Bu kapsamda sınav ve değerlendirme yöntemlerinin değiştirilerek öğrencilerin hem yazım kurallarında hem de kendini ifade etme yetkinliğinde daha güçlü hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bakan Tekin, teknoloji kullanımındaki gelişmelere de değinerek PISA raporlarına atıf yaptı: "Eğitimde teknolojinin kullanımı açısından baktığımızda PISA raporunda Türkiye, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta ve internet ağı olan dünyadaki tek ülke tanımlaması yapılıyor, bunları hayata geçirdik." Tekin ayrıca 2023'te başlayan dönüşüm süreçlerine dikkat çekti ve haziran 2023'te öğretim programlarında kapsamlı revizyon sürecinin başlatıldığını hatırlattı.

söz varlığı girişimleri ve milli değer vurgusu:

Bakan, çocukların dil gelişimini destekleyecek projelerden örnekler verdi. "Sözlük okuma alışkanlıklarını geliştirmek için 'Sözlük Özgürlüktür' tarzında projeler başlattık" diyen Tekin, ayrıca "Dilimizin Zenginlikleri" ve "Geleneksel Çocuk Oyunları" gibi girişimlerle dil bilincinin ve milli değerlerin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi. Geleneksel oyunların kullanıldığı dilin, çocukların öğrendiği kavramlarla örtüştüğünü ve projelerin birbirini tamamladığını vurguladı.

Tekin, müfredatta ideolojik içerikten arındırılmış, geleneksel yapıya uygun bir dil kullanımının teşvik edildiğini belirterek tarihsel örnekler paylaştı: "Mesela milli mücadele esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri' diyor. Niye Ege dememiş? 'Mavi Vatan' gibi bir kavramı müfredata koyduk."

envanterin önemi ve veri kullanımı:

Tanıtım programında Tekin, projenin eğitim sistemi için oluşturacağı envanterin önemine işaret etti. Öğrencilerin hangi kelimeleri öğrenmesi beklendiğinin geçmişten bu yana nasıl şekillendiğinin ortaya konmasının ve bugün yaşanan dil kullanım farklarının bu envanterle ele alınmasının hedeflendiği kaydedildi. Bakan Tekin, bu verinin "öğretmenlerimiz için çok kullanışlı olacak" olduğunu ve yayınevleri ile birlikte ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için değerli bir veri seti sağlayacağını dile getirdi.

Sonuç olarak Bakan Tekin, fiziki altyapı, teknoloji ve ölçme değerlendirmedeki yeniliklerle birlikte yeni söz varlığı çalışmasının eğitimin kalitesini artırmayı amaçladığını; elde edilecek bulguların müfredat, öğretim materyalleri ve değerlendirme süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, KONUŞMA YAPTI.