Çorum FK cumhuriyet coşkusuyla Erzurumspor sınavına hazırlandı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Çorum FK, antrenman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oyuncuların açtığı Türk bayrağıyla poz vererek çalışmalara başladı. Seans, Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın akışı:

Çalışma, sahada yapılan ısınma hareketleriyle açıldı. Isınma bölümünün ardından oyuncuların hız, çeviklik ve çabukluğunu geliştirmeye yönelik saha içi uygulamalara geçildi; bu etap, maç temposuna hazırlık ve bireysel performansın artırılmasına odaklandı.

Taktik odaklı hazırlık:

Antrenmanın ana bölümünde ise Erzurumspor FK maçına yönelik taktiksel çalışmalar yapıldı. Teknik ekip, saha içi düzenlemeler ve oyun planının pratiğini yaptırarak maç senaryolarını prova etti.

Program, planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından sona erdi ve ekip, 10. hafta sınavı öncesi hazırlıklarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor.

ÇORUM FK EKİBİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ