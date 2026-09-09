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Menemen’de 9 Eylül coşkusu: kurtuluşun 104. yılı törenlerle kutlandı

Menemen’de düzenlenen törenler Cumhuriyet Meydanı’nda kortej, halk oyunları ve Başkan Aydın Pehlivan’ın konuşmasıyla 9 Eylül’ün 104. yılını anımsattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Menemen’de 9 Eylül coşkusu: kurtuluşun 104. yılı törenlerle kutlandı

Menemen’de kurtuluş coşkusu

Menemen ve İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenlerle anıldı. Sabah saatlerinde başlayan program çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı; ardından kortej ve halk oyunlarıyla devam eden etkinlikler ilçede yoğun bir katılım sağladı.

Törenin ayrıntıları:

Menemen’deki anma programı, 9 Eylül 1922 tarihinin önemini ve kentteki kurtuluş ruhunu tekrar canlandırdı. Tören alanında toplanan gaziler, öğrenciler, vatandaşlar ve protokolün yer aldığı etkinliklerde Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin zeybek gösterisi büyük ilgi gördü. Kortej geçidi geniş katılımla gerçekleştirildi ve gün boyunca dostluk, birliktelik mesajları öne çıktı.

Başkan Pehlivan’ın mesajı:

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan törende yaptığı konuşmada, ilçenin üç yıl, üç ay ve üç hafta süren işgal döneminden bahsederek, Mustafa Kemal Paşa’nın askeri dehası, milletin cesareti ve vatan sevgisinin birleşmesiyle gelen zaferi vurguladı. Pehlivan, kurtuluşun yalnızca geçmişe ait bir olay olmadığını, bu mirasa sahip çıkmanın bugünün sorumluluğu olduğunu söyledi.

Konuşmasında Pehlivan, özellikle eğitime, üretime ve eser bırakmaya dikkat çekti; geçmişe duyulan saygının eyleme dönüşmesi gerektiğini belirtti. Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitler, kahraman gaziler ve bağımsızlık mücadelelerinde adları anılan kişiler için rahmet ve minnet dileklerini ekledi. Konuşmanın finalinde ise katılımcılara seslenerek, "Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet göklerde dalgalansın!" ve "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun!" ifadelerini kullandı.

Törene Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Recai Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gün boyu süren anma etkinlikleri, Menemen halkının kurtuluş bilincini taze tutmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladı.

Menemen’de düzenlenen tören, hem geçmişin hatırlanması hem de Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısının yinelenmesi açısından kentte birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi. Tören, resmi programların ardından katılımcıların yoğun ilgisiyle ve halk oyunları gösterileriyle son buldu.

MENEMEN VE İZMİR&#039;İN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ İÇİN MENEMEN&#039;DE TÖRENİN ADRESİ CUMHURİYET MEYDANI...

MENEMEN VE İZMİR'İN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ İÇİN MENEMEN'DE TÖRENİN ADRESİ CUMHURİYET MEYDANI OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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