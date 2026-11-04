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Menemen'de Egeşehir konutları yükseliyor: 3 bin 400 konut hedefi ilerliyor

Egeşehir Menemen Konutları'nda 411 konutluk birinci etap betonarmeye geçti; ikinci etap zemin çalışmaları sürüyor, üçüncü etap ihalesi 20 Kasım 2026'da sonuçlanacak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Menemen'de Egeşehir konutları yükseliyor: 3 bin 400 konut hedefi ilerliyor

Menemen'de Egeşehir konutları hızla ilerliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Egeşehir Menemen Konutları Projesi sahasında çalışmalar devam ediyor. Toplam 3 bin 400 konut hedefiyle planlanan projede, ilk iki etapta gözle görülür ilerleme sağlandı. Proje, dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik konut üretimi ve sosyal donatı alanlarıyla bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlıyor.

İnşaatın güncel durumu:

Projede birinci etap, 411 bağımsız birim barındırıyor ve betonarme imalatları sürüyor. Egeşehir Teknik Genel Müdür Yardımcısı Ali Sançmış, alanın üstyapı çalışmalarının hızlandığını belirterek, "Burası 411 bağımsız birimden oluşuyor. Üstyapı, betonarme imalatlarıyla devam ediyor. Çok kısa zamanda duvar ve sıva imalatlarına da başlanacak" dedi.

İkinci etapta ise zemin etüdü ve güçlendirme çalışmaları kapsamında fore kazık ve iksa uygulamaları devam ediyor. Üçüncü etap ihalesinin 20 Kasım 2026 tarihinde sonuçlanacağı, dördüncü etap için ise yıl sonundan önce ihale yapılmasının hedeflendiği belirtildi. Proje etap dağılımı şu şekilde: birinci etap 411, ikinci etap 1.106, üçüncü etap 825 konut ve bağımsız birim.

Deprem güvenliği ve yönetişim:

Ali Sançmış, 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin izlerini hatırlatarak projede deprem güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Sançmış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın dirençli kentler oluşturma vizyonu doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti ve Başkan Tugay’ın kararlılık ve desteğinin projeye güç verdiğini aktardı.

Proje kapsamında kullanılan yapı teknikleri ile zemin iyileştirme çalışmaları, olası deprem etkilerine karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Ayrıca teslim sonrasında yaşam alanlarının sürdürülebilir ve düzenli yönetimi için site işletmesinin Egeşehir tarafından yürütülmesi planlanıyor.

Sosyal donatı ve yerleşim planı:

Egeşehir Menemen Konutları, yaklaşık 370 bin metrekare inşaat alanı üzerine planlandı. Konutların yanı sıra projede yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar, kreş ve sağlık birimleri yer alacak. Bölgeye nefes aldıracak bir rekreasyon alanı da oluşturulması hedefleniyor.

Proje, sadece konut üretmekle kalmayıp farklı gelir gruplarına yönelik çözümler de sunuyor. Ev sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlar için kiralanabilir konut stoku oluşturularak sosyal konut ihtiyacına alternatif bir model planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ tarafından yürütülen proje, etapların planlandığı süre içinde ilerlemesi halinde kentin konut ve sosyal altyapı ihtiyaçlarına katkı sağlayacak önemli bir girişim olarak öne çıkıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DAR VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞLARI EV SAHİBİ YAPMAK AMACIYLA HAYATA...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DAR VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞLARI EV SAHİBİ YAPMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ EGEŞEHİR MENEMEN KONUTLARI PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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