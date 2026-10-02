Menemen'de hedef üç puan, rakip Adana Demirspor

maç bilgileri:

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde yarın Menemen İlçe Stadyumunda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek.

takımların son durumu:

İzmir temsilcisi Menemen FK, sezona 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başladı ve topladığı 6 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Konuk ekip Adana Demirspor ise FIFA kaynaklı cezalar nedeniyle lige -48 puanla başlamış; şu an hesabında -44 puan bulunuyor ve ligde son sırada yer alıyor.

Her iki takım için de maç, lig tablosu ve moral açısından belirleyici nitelik taşıyor; Menemen ev sahibi avantajıyla puanları artırmaya çalışacak, Adana Demirspor ise sıralamayı etkileyecek bir puan kazanma arayışında olacak.

MENEMEN FK’NİN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR