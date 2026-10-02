Dolar 49,1411 +0,13%
Euro 55,2328 +0,03%
Bist 12.340,04 +0,74%
Altın Gram 6.647,84 +0,13%
EUR/USD 1,1236 -0,08%
Brent Petrol 99,71 -2,54%
--°

Menemen'de hedef üç puan, rakip Adana Demirspor

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Menemen İlçe Stadyumu'nda Adana Demirspor'u saat 15.00'te konuk edecek; hakem Abdurrahman Faruk Avşar.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Menemen'de hedef üç puan, rakip Adana Demirspor

Menemen'de hedef üç puan, rakip Adana Demirspor

maç bilgileri:

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde yarın Menemen İlçe Stadyumunda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek.

takımların son durumu:

İzmir temsilcisi Menemen FK, sezona 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle başladı ve topladığı 6 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Konuk ekip Adana Demirspor ise FIFA kaynaklı cezalar nedeniyle lige -48 puanla başlamış; şu an hesabında -44 puan bulunuyor ve ligde son sırada yer alıyor.

Her iki takım için de maç, lig tablosu ve moral açısından belirleyici nitelik taşıyor; Menemen ev sahibi avantajıyla puanları artırmaya çalışacak, Adana Demirspor ise sıralamayı etkileyecek bir puan kazanma arayışında olacak.

MENEMEN FK’NİN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR

MENEMEN FK’NİN KONUĞU ADANA DEMİRSPOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Aydoğdu'dan Erzincanspor'a moral ziyareti
images

Kırşehir'de yapılacak Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası
images

Sürat kargo, Trabzonspor’un kargo destekçiliğini iki sezon daha sürdürecek
images

Fenerbahçe hazırlıklarda tempo ve taktik üzerine yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsal ulaşım güçlendi: Erzincan'da 142 kilometre yeni yol hizmete girdi

Vali Aydoğdu'dan Erzincanspor'a moral ziyareti

Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı