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Menteşe Yaraş'ta alevlere karşı karadan ve havadan müdahale sürüyor

Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde sabah başlayan orman yangınına karadan arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda hava aracı müdahale ediyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 07:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Menteşe Yaraş'ta alevlere karşı karadan ve havadan müdahale sürüyor

Menteşe Yaraş Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyor. Yangın, Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölgesi yakınlarında başladı.

Müdahale detayları:

Sahada ilk müdahale orman arazözleri ile yapıldı; ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan yangına müdahale etti. Havanın ağarmasının ardından bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edilerek söndürme çalışmaları havadan desteklendi.

Durum ve ulaşım:

Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü müdahale sürüyor. Yetkililer yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor ve bölgedeki vatandaşların ile sürücülerin tedbirli olmalarını talep ediyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YARAŞ MAHALLESİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ YARAŞ MAHALLESİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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