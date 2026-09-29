Menteşe'de kültür şöleni Guatemala ezgileriyle finale taşındı

konser geceyi doldurdu:

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Menteşe Kültür Şenliği kapsamında Guatemala Büyükelçiliği Ensemble Kent Meydanı'nda konser verdi. Topluluk, Guatemala'nın geleneksel ezgilerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden seçkiler seslendirerek izleyicilere renkli bir repertuvar sundu. Soğuk havaya rağmen meydan, konseri dinlemek isteyen vatandaşlarla doldu; izleyiciler konser boyunca büyük ilgi gösterdi.

Programın düzenlendiği geceye, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Guatemala Büyükelçisi ve davetliler katıldı. Sahne performansları ve müzik çeşitliliği izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

başkanların teşekkürleri ve vurguları:

Konser öncesinde kürsüye çıkarak konuşan Gonca Köksal Aras, şenliğin son gecesine gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Aras, seyircilerin soğuğa rağmen katılımını özel olarak anarak, organizasyona destek veren herkese minnettarlığını dile getirdi ve etkinliklerde emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Aras ayrıca aynı gün başlayan Akdeniz İklim Zirvesi'nin kentteki uluslararası temsilciler nedeniyle önemine dikkat çekti ve Guatemala Büyükelçisi'nin Temmuz ayında belediyeyi ziyaret ederek şenliğe davet edilmiş olmasını hatırlatarak, büyükelçiye katılımından ötürü teşekkür etti. Aras, konserin hazırlanmasında emeği geçen Roberto Samele'ye de övgüde bulundu.

yerel ve diplomatik iş birliği:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında Guatemala Büyükelçisi'ne teşekkür ederek, yapılan görüşmeler sonrası konserin hayata geçirildiğini belirtti ve "Sadece konuşmuyoruz, yapıyoruz" ifadeleriyle iş birliğinin somut örneğini vurguladı. Başkan Aras, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür edip büyükelçiye çiçek takdim etti.

Gece, müzik, kültür ve diplomasinin bir araya geldiği bir final olarak kayıtlara geçti; organizasyonun ev sahipleri ve misafirleri, kent meydanında buluşarak şenlik kapanışını coşkuyla gerçekleştirdi.

MENTEŞE’DE GUATEMALA BÜYÜKELÇİLİĞİ ENSEMBLE KONSERİ DÜZENLENDİ