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Merkezefendi'de başkanlık krizi: Şeniz Doğan geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Şeniz Doğan, Denizli'de yürütülen rüşvet, ihaleye fesat ve irtikap soruşturması kapsamında İçişleri tarafından geçici görevden uzaklaştırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Caner Şahin

Merkezefendi'de başkanlık krizi: Şeniz Doğan geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

olayın kısa özeti:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmayı yürüten merci Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı olup, hakkında yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap yer alıyor.

gelişmeler:

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Kararın devamı niteliğindeki idari işlem, ceza soruşturması ve tutuklama kararını takiben uygulandı.

hukuki dayanak:

Açıklamada, uzaklaştırma işleminin gerekçesi olarak Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olduğu belirtildi. Bu düzenlemeler doğrultusunda yapılan işlem, soruşturma ve yargı süreci sonuçlanana kadar uygulanan idari bir önlemdir.

Olayla ilgili soruşturma Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığının uzaklaştırma kararı, idari süreçlere ilişkin bir tedbir niteliğinde olup, soruşturmanın seyrine göre ek kararlar alınabileceği belirtiliyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA...

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMASININ ARDINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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