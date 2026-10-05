Mersin büyükşehir atölyelerinde üretimle kamu kaynaklarına tasarruf

Belediyenin atölye ağı ve çalışma yaklaşımı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan hizmet noktalarının bakım ve onarım ihtiyaçlarını kendi ekipleri ve atölyeleriyle karşılayarak süreçleri hızlandırıyor ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını hedefliyor. Bu çalışma, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bakım Onarım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve belediye yönetiminin tasarruf anlayışının somut uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Atölye yapısı ve kapasite artışı:

Şube Müdürü Caner Coşkun birimin hizmet alanının yıllar içinde genişlediğini, kurum içi kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla personel sayısı ve araç filolarının artırıldığını belirtiyor. Birim, 2019 yılından bu yana şube müdürlüğü formatında örgütlenmiş durumda ve taleplere daha hızlı yanıt verebilmek için sahada ve atölyelerde sürdürülebilir bir üretim düzeni kurdu.

Üretim ve onarım türleri:

Bakım ve onarım çalışmaları üç ana atölyede gerçekleştiriliyor. Kaynakhane atölyesinde metal işleri; çatı, sundurma, korkuluk ve tel çit gibi donanımlar üretiliyor. Marangozhane atölyesinde masa, dolap, kapı ve pencere gibi ahşap ürünler hazırlanıyor. İnşaat Atölyesi ise sıva, alçı, boya, seramik, duvar ve sıhhi tesisat taleplerine cevap veriyor. Bu dağılım, farklı uzmanlıkların belediye içinde karşılanmasını sağlıyor ve dışarıdan yapılan alımları azaltıyor.

Tasarruf, hız ve hizmet sürekliliği:

Belediyenin atölye altyapısı, hizmet noktalarına yönelik müdahalelerin daha hızlı planlanıp uygulanmasına imkan tanıyor. Coşkun, öz kaynaklarla yürütülen çalışmaların kamu kaynaklarının korunmasına katkı sağladığını vurgulayarak «Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken dışarıdan hizmet alımına gitmeden öz kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanıyoruz» diyor. Bu yaklaşım, hem mali disiplin hem de kent içi hizmet sürekliliği açısından önem taşıyor.

Belediye yönetimi, atölyelerdeki üretim ve bakım-onarım faaliyetlerini sürdürerek hizmet noktalarının ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamaya ve dış alımları azaltarak bütçe üzerinde tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu model, yerinde müdahale kapasitesini artırırken kamu hizmetlerinin etkinliğini de güçlendiriyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SORUMLULUĞUNDA BULUNAN HİZMET NOKTALARININ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI KENDİ EKİPLERİ VE ATÖLYELERİYLE GERÇEKLEŞTİREREK HEM HİZMETLERİN DAHA HIZLI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLIYOR HEM DE KAMU KAYNAKLARINDA TASARRUF EDİYOR.