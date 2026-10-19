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Mersin ile Kızkalesi arasına 18 dakikada ulaşım sağlayacak otoyol açıldı

Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunun 52 kilometrelik kesimi gece trafiğe açıldı; yazın 2,5–3 saate varan seyahatler yeni hatla yaklaşık 18 dakikaya inecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Elif Demir

Mersin ile Kızkalesi arasına 18 dakikada ulaşım sağlayacak otoyol açıldı

Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu hizmete açıldı:

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin 52 kilometrelik bölümü gece saatlerinde trafiğe açıldı. Proje, Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Açılışın ardından bölge trafiğinde rahatlama bekleniyor ve özellikle turizm sezonunda Mersin-Antalya kara yolundaki yoğunluğun azalması öngörülüyor.

proje detayları:

Toplam 52 kilometre uzunluğundaki yeni otoyolun 41 kilometrelik ana gövde hattı ile 11 kilometrelik bağlantı yolları bulunuyor. Yetkililer, yeni hattın mal taşımacılığı, turizm hareketliliği ve yurtiçi yolcu taşımacılığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Proje, özellikle yaz aylarında pik saatlerde yaşanan uzun seyahat sürelerini hedef alıyor; yetkililer Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki yolculukların daha kısa ve güvenli olacağını belirtiyor.

saha ziyareti ve yetkililerin değerlendirmesi:

Otoyolun açılışının ardından Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile kent protokolü bölgeyi gezerek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında yetkililer sürücülerle sohbet etti, yolun hayırlı olması temennisinde bulundu; Vali Toros ve Milletvekili Nebati sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti ve vatandaşların görüşlerini dinledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, yatırımların bölgeye katkısına vurgu yaparak projenin önemini şu sözlerle aktardı: "Bazen özellikle yazın pik saatlerde 2,5-3 saati bulan seyahati 18 dakikaya düşürmekle büyük bir adım atmış olacağız". Nebati, ayrıca Çukurova Havalimanı gibi büyük altyapı yatırımlarının bölgenin lojistik kapasitesini artırdığını ve çabuk bozulan ürünlerin taşınmasında hız sağlayacağını belirtti.

bölgesel beklentiler ve gelecek adımlar:

Nebati, projenin Taşucu'na kadar uzatılması yönündeki beklentilere de değindi. Hattın tamamlanması için valilik, milletvekilleri ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, Strateji Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Ayrıca Nebati, Mersin'de devam eden diğer büyük yatırımlara atıfta bulunarak, 2002'den bu yana şehre yapılan yatırımların toplamının 860 milyar lirayı aştığını kaydetti ve nükleer santral ile Mersin-Gaziantep hızlı tren hattı gibi projelerin de sırada olduğunu ifade etti.

Yetkililer, yeni otoyolun bölge turizmi, mal taşımacılığı ve günlük ulaşımdaki sıkışıklığın azaltılmasında somut katkı sağlamasını bekliyor. Taşucu'na uzatılması halinde hattın bölgenin ekonomik ve lojistik entegrasyonunu daha da güçlendireceği vurgulanıyor.

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ NUREDDİN NEBATİ, OTOYOLDA İNCELEMELERDE BULUNDU

AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ NUREDDİN NEBATİ, OTOYOLDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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