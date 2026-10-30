Mersin tekstilcileri küresel rekabete ortak yatırımla hazırlanıyor

Projenin kapsamı ve amaçları:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde başlatılan UR-GE projesi, kentte faaliyet gösteren tekstil ve hazır giyim firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Projenin ilk aşamasında 15 firmanın yer aldığı çalışma, ilerleyen dönemde 22 firmaya ulaşacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Programın temel hedefleri arasında firmaların ihracat kapasitelerini geliştirmek, sürdürülebilir ve katma değerli üretim-yapısına geçişi hızlandırmak ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlamak bulunuyor. Proje aynı zamanda sektördeki firmalar arasında iş birliğini artırarak ortak yatırım ve üretim modellerinin oluşmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Hedeflenen çıktılar:

Proje sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetler ile firmaların ihtiyaç analizleri yapılarak; istihdam planlaması, teknik eğitimler, yönetim ve üretim danışmanlığı sağlanacak. Ayrıca kapsamlı yurt dışı pazar araştırmaları ile firmaların hedef piyasalara giriş stratejileri oluşturulacak. Sürecin sonunda ortak yatırım imkânlarının hayata geçirilmesi ve Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bir kümelenme modeli oluşturulması hedefleniyor.

Bu yaklaşım, tek tek firmaların rekabet gücünü artırmanın ötesinde bölgesel bir sinerji yaratarak maliyetleri düşürme, tedarik zincirini güçlendirme ve yeni pazarlara toplu giriş fırsatları sunma potansiyeline sahip.

Toplantı detayları ve verilen destekler:

Projenin ilk toplantısı MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda teknik sunumlarla proje kapsamındaki ihtiyaç analizleri, istihdam, eğitim ve danışmanlık destekleri ile yurt dışı pazar araştırmalarının nasıl yürütüleceği konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.

Katılımcı firmaların soruları yanıtlanarak projenin işleyişine ilişkin beklentiler ve katkılar değerlendirildi. Toplantıda ele alınan konular arasında sürdürülebilir üretim standartlarına uyum, tasarım ve katma değeri artırıcı üretim teknikleri ile ihracatta lojistik ve sertifika gereksinimleri öne çıktı.

Serdar Yıldızgörer proje ve komite çalışmalarına ilişkin memnuniyetini ifade ederek, tekstil komitesinin örnek işler yaptığını belirtti ve sektörel organizasyonların diğer alanlara da ilham verdiğine dikkat çekti. Yıldızgörer toplantıda şöyle konuştu: Tekstil komitesi gerçekten iyi işler yapıyor. Düzenledikleri fuarı örnek alan başka sektörler de var. Bu çalışmanızın da örnek olacağına inanıyorum

Yıldızgörer ayrıca MTSO olarak projeye her türlü desteğin verileceğini vurguladı. Projenin başarılı yürütülmesi durumunda, Mersin tekstil kümesinin hem yerel hem de uluslararası pazarlarda kalıcı bir rekabet avantajı elde etmesi bekleniyor.

MTSO TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 'MERSİN TEKSTİL KÜMESİNİN ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ UR-GE PROJESİ'NİN İLK TOPLANTISI, MTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERDAR YILDIZGÖRER BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.