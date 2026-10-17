Mersin ulaşımında dönüşüm: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu 18 ekimde trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarının tamamlandığını ve projenin trafiğe açılma tarihini açıkladı. Bakan Uraloğlu, otoyolun 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece saat 00.01'de hizmete gireceğini belirtti.

projenin teknik kapsamı:

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında ulaşım standardını yükseltecek bir dizi yapının inşa edildiğini vurguladı. Söz konusu altyapı kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi yer alıyor. Bu unsurlar, bölgedeki transit trafiğin otoyola aktarılmasını ve yüksek standartlı bir ulaşım koridorunun oluşturulmasını amaçlıyor.

ulaşım süresi ve ekonomik etkiler:

Projenin en dikkat çekici kazanımlarından biri, seyahat sürelerinde sağlanacak azalma. Bakanın verdiği bilgiye göre mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2 buçuk saate varan yolculuklar, otoyolun devreye girmesiyle yaklaşık 18 dakikaya inecek. Bu zaman tasarrufunun ekonomik yansımaları da hesaplandı: zamandan yıllık 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca proje ile yıllık 17 bin ton karbon emisyonu azaltımı bekleniyor.

stratejik bağlantılar ve bölgesel etkiler:

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağına önemli bir destek sağlayacağını söyledi. Projenin, trafik açısından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğinde olduğunu ve Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını güçlendireceğini belirtti. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasının sağlanacağı da açıklamada öne çıkan noktalar arasında.

Bakan ayrıca projenin resmi açılışının ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Ulaştırma altyapısındaki bu yeniliklerin, Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki erişilebilirliği artırarak bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ÇEŞMELİ-KIZKALESİ OTOYOLU HAKKINDA, "OTOYOLUMUZU 18 EKİM’İ 19 EKİM’E BAĞLAYAN GECE SAAT 00.01 İTİBARIYLA TRAFİĞE AÇACAĞIZ" DEDİ.