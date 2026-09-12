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Tunceli'de Akçayunt köyü yakınında baraj gölünde yüzerek karşıya geçen ayı görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Rabat Çayı ile Keban Baraj Gölü'nün birleştiği noktada bir ayı, derin sularda uzun süre yüzerek karşıya geçmeye çalıştı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:05

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de Akçayunt köyü yakınında baraj gölünde yüzerek karşıya geçen ayı görüntülendi

olayın geçtiği yer:

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçayunt köyü yol kavşağı altındaki bölgede meydana geldi. Bölgenin Rabat Çayı ile Keban Baraj Gölü'nün birleştiği nokta olduğu belirtiliyor.

ayı suya girip uzun mesafe yüzdü:

Kıyıya gelen ayı bir süre sonra suya girerek derin sularda yüzmeye başladı. Görüntülerde ayının uzun süre yüzerek karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor; hayvanın baraj gölü üzerinde ilerlediği anlar kaydedildi.

görüntüleri kaydedenler:

Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, karşıya geçmeye çalışan ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Kayda yansıyan sahneler, hem ayının su içindeki hareketlerini hem de kıyıdan geçenlerin durumunu gösteriyor.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklama metinde yer almamakla birlikte, kayda alınan görüntüler bölgedeki vahşi yaşam davranışlarına dair doğrudan bir belge niteliği taşıyor.

TUNCELİ&#039;NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE, SUYA GİREREK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN AYI, UZUN SÜRE YÜZDÜ. O...

TUNCELİ'NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE, SUYA GİREREK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN AYI, UZUN SÜRE YÜZDÜ. O ANLAR VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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