Tunceli'de Akçayunt köyü yakınında baraj gölünde yüzerek karşıya geçen ayı görüntülendi

olayın geçtiği yer:

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçayunt köyü yol kavşağı altındaki bölgede meydana geldi. Bölgenin Rabat Çayı ile Keban Baraj Gölü'nün birleştiği nokta olduğu belirtiliyor.

ayı suya girip uzun mesafe yüzdü:

Kıyıya gelen ayı bir süre sonra suya girerek derin sularda yüzmeye başladı. Görüntülerde ayının uzun süre yüzerek karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor; hayvanın baraj gölü üzerinde ilerlediği anlar kaydedildi.

görüntüleri kaydedenler:

Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar, karşıya geçmeye çalışan ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Kayda yansıyan sahneler, hem ayının su içindeki hareketlerini hem de kıyıdan geçenlerin durumunu gösteriyor.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklama metinde yer almamakla birlikte, kayda alınan görüntüler bölgedeki vahşi yaşam davranışlarına dair doğrudan bir belge niteliği taşıyor.

TUNCELİ'NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE, SUYA GİREREK KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN AYI, UZUN SÜRE YÜZDÜ. O ANLAR VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.