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Yağmur altında Hafsa Sultan Hastanesi'nde yangın tahliyesi tatbikatı

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde yağmur altında düzenlenen yangın ve tahliye tatbikatında 32 hasta ve refakatçi UMKE ve itfaiye ile güvenle tahliye edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yağmur altında Hafsa Sultan Hastanesi'nde yangın tahliyesi tatbikatı

tatbikatın yürütülüşü:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği tarafından yürütülen tatbikat, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde Kalp Damar Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde yapıldı. Senaryo gereği elektrik panosunda yangın çıkışı tespit edildi ve olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesi canlandırıldı.

Tatbikat sırasında Koroner Yoğun Bakım yakınındaki panoda başlayan temsili yangın sebebiyle acil tahliye prosedürleri uygulandı. Klinik ekipler ve UMKE desteğiyle 4 entübe yoğun bakım hastası acil servise nakledildi. Aynı zamanda ikinci kattaki Kalp Damar Cerrahisi Servisinden 12 yetişkin hasta, 6 çocuk hasta ve 10 refakatçi yangın merdivenleri aracılığıyla güvenli şekilde indirildi.

bahçede kurulan acil müdahale alanı:

Tahliye edilen hastalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE ekiplerinin desteğiyle sedyelerle hastane bahçesine taşındı. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, bahçede kurulan UMKE çadırındaki acil Müdahale Ünitelerinde gerekli ilk değerlendirme ve tedavi uygulamaları yapıldı.

Tüm uygulamalar gerçekçi koşullar altında yürütülerek personelin koordinasyonu, hasta nakil süreçleri ve acil servis organizasyonu test edildi.

başhekim değerlendirmesi:

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, tatbikatın geniş katılımla düzenlendiğini ve yağmur gibi olumsuz hava şartlarına rağmen sürecin aksamadan tamamlandığını belirtti. Topçu, "Bugün hastanemizde HAP kapsamında bir yangın tahliye ve saha tahliye çalışması, tatbikatı düzenledik. Tüm hastane ekibi olarak, aynı zamanda UMKE ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle bu tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikat hastanemizin Kalp Damar Merkezinde gerçekleşti. Yaklaşık 32 hastanın kurtarıldığı bir tahliye çalışmasıydı. Bunlardan 4’ü yoğun bakım hastası, 18’i servis hastası, 10 hasta da refakatçiydi. Bu hastaların hepsinin tahliye çalışmaları çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Acil servislerde organizasyon, acil serviste tedavisi sağlandı. Bu tatbikata destek veren başta UMKE’ye, İtfaiye’ye ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu yangınlar ya da bu afetler kaçınılmaz, önemli olan bunlara hazırlanmak. Bizler de Hafsa Sultan Hastanesi olarak çok geniş kapsamlı, güzel bir tatbikatla hazırlık aşamamızı tamamlıyoruz." dedi.

Topçu ayrıca olumsuz hava koşullarına rağmen personelin eğitim seviyesini ve organizasyonun başarısını vurgulayarak, "Hava şartlarının çok yağışlı olması, kötü olmasına rağmen tatbikat hiçbir şekilde aksamadan devam etti. Çalışan arkadaşlar çok bu konularda eğitimli arkadaşlardı. Yangın söndürme ekibi, UMKE timi de, tahliye timi de bu konuda çok eğitimliydi. Bu hava muhalefetine rağmen çok başarılı bir organizasyon gerçekleşti. Ben ayrıca tüm arkadaşlarıma tekrar bu noktada teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) HAFSA SULTAN HASTANESİ KALP DAMAR MERKEZİ YOĞUN BAKIM...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) HAFSA SULTAN HASTANESİ KALP DAMAR MERKEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YANGIN VE TAHLİYE SAHA TATBİKATI VE 32 HASTANIN TAHLİYESİ YAĞMUR YAĞIŞI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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