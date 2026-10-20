Mersin'de husumet kaynaklı kurşunlama aydınlatıldı: iki şüpheli ve çok sayıda delil ele geçirildi

Mersin'de husumet kaynaklı kurşunlama aydınlatıldı

Mersin Emniyeti ekiplerince yürütülen soruşturmada, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde 13 Ekim 2026 tarihinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla bağlantılı olarak iki şüpheli yakalandı. Operasyonda 3 tabanca, yaklaşık 200 gram kokain, hassas terazi, mühimmat ve 124 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

operasyonun seyri ve elde edilen bulgular:

Olayın ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırının 33 B 6133 plakalı araçla gerçekleştirildiğini tespit etti. Araç sahibinin beyanı doğrultusunda aracın M.C.K. (19) isimli şahsa verildiği belirlendi ve şüphelinin Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi civarında olduğu bilgisi üzerine çalışma yoğunlaştırıldı.

İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışması sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 adet 7,65 mm tabanca ile bir şarjör ve bir fişek, 2 adet 9 mm tabanca ile şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 8 adet 9 mm ve 1 adet 7,65 mm fişek bulundu. Operasyonda yaklaşık 200 gram kokain, hassas terazi ve 124 bin 200 TL nakit para da bulundu.

şüphelilerin ifadeleri ve soruşturmanın durumu:

Operasyonda M.C.K. ile A.A. (18) gözaltına alındı. Polis görüşmelerinde M.C.K.'nin ikamete yönelik silahlı saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği, saldırının geçmişte ev sahibinin yakınlarıyla yaşanan kavga ve aralarındaki husumet nedeniyle yapıldığını beyan ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden M.C.K.'nin 5, A.A.'nın ise 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve takibat işlemleri ile soruşturmanın sürdüğü yetkililerce açıklandı.

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