Dolar 48,6000 +0,15%
Euro 56,4325 +0,07%
Bist 14.376,75 -0,12%
Altın Gram 6.864,49 -0,32%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 105,48 -2,00%
--°

Mersin'de inşaatta beton dökümü sırasında göçük: olası faciadan dönüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde direk üstü beton dökümü sırasında döşeme çöktü; alanda işçi olmaması olası faciayı önledi, yaralanma yok.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mersin'de inşaatta beton dökümü sırasında göçük: olası faciadan dönüldü

Olayın gelişimi:

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 kara yolu kenarındaki bir inşaatta, direk üstü beton dökümü yapılırken göçük meydana geldi. Olay, beton dökümünün son aşamasında, döşeme kısmında çökme şeklinde gerçekleşti.

Göçüğün oluştuğu sırada alanda işçi bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Güvenlik önlemleri ve inceleme:

Göçüğün tespit edilmesinin ardından bölgeye gerekli güvenlik önlemleri alındı; çevre emniyeti sağlanarak alan çelikli bariyer veya uyarı işaretleriyle koruma altına alındı. Yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı ve göçüğün nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İnşaat sahasındaki bu tür olaylar, özellikle beton dökümü ve döşeme işlemlerinin son aşamalarında taşıyıcı elemanlar ile uygulama yöntemlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Söz konusu alandaki güvenlik uygulamalarının ve iş planlarının gözden geçirilmesi bekleniyor.

MERSİN’DE BİR İNŞAATTA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ. O SIRADA ALANDA İŞÇİ...

MERSİN’DE BİR İNŞAATTA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ. O SIRADA ALANDA İŞÇİ BULUNMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLERKEN, OLAYDA YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyon: 145 kişi yakaland...
images

Gece çıkan yangın Viranşehir'de bir dönerciyi kullanılmaz hale getirdi
images

Erbaa'da aile tartışması bıçaklı kavgaya dönüşünce bir kişi hayatını kaybetti
images

Baykan'da kaybolan Mekiye Akyel dosyasında iddianame düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye’de gece çarpışması: genç sürücü yaşamını yitirdi, yolcuda durum ağır

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda geniş kapsamlı operasyon: 145 kişi yakalandı

Gece çıkan yangın Viranşehir'de bir dönerciyi kullanılmaz hale getirdi

Kocaeli'ye 24 yılda 491 milyon lira kültür ve turizm yatırımı, 20 bin hektarlık kıyı planı onaylandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı