Mersin'de inşaatta beton dökümü sırasında göçük: olası faciadan dönüldü

Olayın gelişimi:

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 kara yolu kenarındaki bir inşaatta, direk üstü beton dökümü yapılırken göçük meydana geldi. Olay, beton dökümünün son aşamasında, döşeme kısmında çökme şeklinde gerçekleşti.

Göçüğün oluştuğu sırada alanda işçi bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi.

Güvenlik önlemleri ve inceleme:

Göçüğün tespit edilmesinin ardından bölgeye gerekli güvenlik önlemleri alındı; çevre emniyeti sağlanarak alan çelikli bariyer veya uyarı işaretleriyle koruma altına alındı. Yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı ve göçüğün nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İnşaat sahasındaki bu tür olaylar, özellikle beton dökümü ve döşeme işlemlerinin son aşamalarında taşıyıcı elemanlar ile uygulama yöntemlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Söz konusu alandaki güvenlik uygulamalarının ve iş planlarının gözden geçirilmesi bekleniyor.

MERSİN’DE BİR İNŞAATTA BETON DÖKÜMÜ SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ. O SIRADA ALANDA İŞÇİ BULUNMAMASI OLASI BİR FACİAYI ÖNLERKEN, OLAYDA YARALANAN OLMADI.