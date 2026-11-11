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mersin'de milli ağaçlandırma gününde 32 bin fidan toprakla buluştu

Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde kent genelinde 32 bin fidan dikildi; Silifke Yeşilovacık'ta yangın alanına 12 bin fidan gönderildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Aslı Han

mersin'de milli ağaçlandırma gününde 32 bin fidan toprakla buluştu

Mersin'de 11 Kasım etkinliği:

Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde 32 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikler çerçevesinde Silifke'nin Yeşilovacık Mahallesi'nde, 29 Temmuz 2026 tarihinde yangından zarar gören sahaya 12 bin fidan dikildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; folklor gösterileri ve protokol konuşmalarıyla devam etti.

yerel uygulama ve tür tercihleri:

Mersin Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalışmalarda, yangından etkilenen alanlara defne, keçiboynuzu, fıstık çamı ve servi türlerinden fidanlar dikildi. Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen seferberlikte Mersin'de üretim ve dikim süreçleri koordineli şekilde gerçekleştirildi; törene Vali Atilla Toros ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

valilikten mesaj ve rakamsal değerlendirme:

Vali Atilla Toros konuşmasında ormanın hayat için hayati önemini vurgulayarak, orman varlığının korunması ve artırılması yönünde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Toros, ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma seferberliğinin sonuçlarına işaret ederek, orman varlığının 20,8 milyon hektardan 23,4 milyon hektara çıktığını ve ormanların ülke yüzölçümündeki payının yaklaşık %30 seviyesine yaklaştığını söyledi. Mersin özelinde ise il sınırları içinde 835 bin hektarı aşan orman varlığının korunması için gayret gösterildiğini belirtti.

Vali Toros, Mersin'de yılda yaklaşık 6 milyon fidan üretildiğini, bu sezon ise 2 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulacağının altını çizdi. 11 Kasım kapsamında kent genelinde toplam 32 bin fidanın dikildiğini ve Silifke Yeşilovacık'ta bugün dikilen 12 bin fidanın bu çabanın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

yangınlarla mücadele ve iyileşme:

Toros, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yaparak, 2025 yılında Mersin'de 93 orman yangınında 6 bin 437 hektar alanın etkilendiğini; 2026 yılının ekim ayı sonuna kadar ise 60 yangında 351 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktardı. Bu veriler doğrultusunda, geçen yıla kıyasla yangınlardan etkilenen alanın yaklaşık 20'de 1 seviyesine gerilediğini belirtti ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Vali Toros, ‘‘Tek bir karış orman toprağımızı dahi sahipsiz bırakmadık. Yanan her orman sahasını yeniden ağaçlandırdık’’ sözleriyle, ağaçlandırma faaliyetlerinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının gündemde olduğu bir dönemde bu tür etkinliklerin sembolik ve pratik önemine işaret etti.

Programın sonunda Vali Toros çocuklara seslenerek dikilen fidanların yıllar içinde büyüyüp gelecek nesillere miras kalacağını anlattı: ‘Sevgili çocuklar, birazdan bu bereketli topraklara küçücük bir fidan dikeceksiniz. O fidan sizinle birlikte büyüyecek.’ Etkinlik, protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikimiyle sona erdi.

SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLOVACIK MAHALLESİ&#039;NDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

SİLİFKE İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLOVACIK MAHALLESİ'NDE FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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