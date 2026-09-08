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Baraj gölü canlanıyor: Ilısu'ya 800 bin yavru şabut bırakıldı

Güçlükonak'ta yürütülen İç Suları Balıklandırma Projesi kapsamında Ilısu Baraj Gölü'ne 800 bin yavru şabut bırakıldı; amaç su ürünleri varlığını güçlendirmek.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Baraj gölü canlanıyor: Ilısu'ya 800 bin yavru şabut bırakıldı

balık bırakma etkinliği:

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, İç Suları Balıklandırma Projesi kapsamında düzenlenen programda 800 bin adet yavru şabut Ilısu Baraj Gölü'ne bırakıldı.

Etkinlikte, Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş ile Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmanın, baraj gölündeki su ürünleri varlığını desteklemeye yönelik olduğu vurgulandı.

amaç ve beklenen etkiler:

Yapılan balıklandırma ile bölgedeki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışmanın, hem avcılık hem de ekosistem dengesi açısından olumlu etki üretmesi bekleniyor.

yürütme ve katılımcılar:

Programın uygulama ve koordinasyonu Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldü; yerel idare temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen salım, projede öngörülen balık desteğinin sahaya taşınması adımlarından birini oluşturdu.

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE, “İÇ SULARI BALIKLANDIRMA PROJESİ” KAPSAMINDA ILISU BARAJ GÖLÜ’NE...

ŞIRNAK’IN GÜÇLÜKONAK İLÇESİNDE, “İÇ SULARI BALIKLANDIRMA PROJESİ” KAPSAMINDA ILISU BARAJ GÖLÜ’NE 800 BİN ADET YAVRU ŞABUT BALIĞI BIRAKILDI. ÇALIŞMAYLA BÖLGEDEKİ SU ÜRÜNLERİ VARLIĞININ DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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