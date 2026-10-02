Mersin’de yeni doğana tek çanta: Hoş Geldin Bebek ile 18 bin aile desteklendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında, dar gelirli ailelere yeni doğan bebeklerin ilk günlerde ihtiyaç duyacağı ürünlerden oluşan destek paketleri ücretsiz olarak veriliyor. Proje, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve yeni doğan bakımında temel ihtiyaçların karşılanmasını amaçlıyor.

projenin yaygınlığı ve hedefi:

Çalışma, Mersin genelinde 13 ilçede yürütülüyor ve bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Paketler, bebeklerin dünyaya geldiği ilk dönemde ailelere pratik destek sağlamak üzere tasarlandı. Belediye, projenin 2023 yılından bu yana sürdüğünü ve hizmetin ihtiyaç sahiplerine düzenli şekilde ulaştırıldığını belirtiyor.

paketin içeriği:

0-1 aylık bebekler için hazırlanan destek paketinde; bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, bebek bakım seti, müslin örtü, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi temel bakım ürünleri yer alıyor. Paketler, bebek bakım çantası formatında hazırlanarak ailelerin kullanımına sunuluyor.

başvuru ve dağıtım süreci:

Destek paketleri, kent genelinde oluşturulan 28 teslimat noktası aracılığıyla ailelere ulaştırılıyor. Başvuruda bulunmak isteyen ailelerin yapması gereken, bebeğin kimliğini belediyenin internet adresine yani 'mersin.bel.tr' üzerinden veya 'Teksin Mersin' mobil uygulamasından başvuru formuna yüklemek. Başvuruda aileler kendilerine en yakın teslimat noktasını seçebiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Selime Canlı, projenin hedefini ve uygulamasını şu sözlerle özetledi: "Hoş Geldin Bebek projemizle, 13 ilçemizde bugüne kadar tam 18 bin paketi ailelerimize ulaştırdık. Bebeklerimizin konforu ve sağlığı için en kaliteli ürünleri seçerek hazırladığımız bu özel çantanın içinde, bir bebeğin ilk günlerinde en çok ihtiyaç duyacağı her şeyi düşündük." Canlı ayrıca, ilk 30 gününü doldurmamış tüm bebeklerin bu destekten yararlanabildiğini hatırlattı.

Belediye yetkilileri projeyle amaçlarının yalnızca malzeme sağlamak olmadığını, aynı zamanda yeni ebeveynlerin ilk günlerindeki ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir şekilde yanıt vererek toplum içinde dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirtiyor.

MERSİN’DE DAR GELİRLİ AİLELERE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ‘HOŞ GELDİN BEBEK’ PROJESİ KAPSAMINDA, YENİ DOĞAN BEBEKLERİN TEMEL İHTİYAÇLARININ YER ALDIĞI 18 BİN DESTEK PAKETİ AİLELERE ULAŞTIRILDI.