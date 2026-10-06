Mersin'de yolsuzluk soruşturmasında 34 kişi tutuklandı, üç başkan da aralarında

operasyonun kapsamı:

Geçtiğimiz Perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ilk etapta toplam 59 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmanın devamında bir kişinin daha yakalanmasıyla bu sayı 60 oldu.

adli süreç ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de yer aldı. Savcılık tarafından 50 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, bugün sabaha kadar süren duruşma ve ifade süreçlerinin ardından toplam 34 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

geri kalan şüpheliler ve olası gelişmeler:

Mahkemeye sevk edilen diğer şüpheliler hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandığı kaydedildi. İfade işlemlerinin günlerce sürebileceği, tutuklama veya adli kontrol kararlarının soruşturmanın içeriğine ve delillere göre şekilleneceği ifade ediliyor. Sürecin ilerlemesiyle birlikte hem yerel yönetimlerdeki görev dağılımı hem de hukuki itiraz süreçleri gündeme gelecektir.

MERSİN'DE YÜRÜTÜLEN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINARAK ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 3 BAŞKANLA BİRLİKTE TOPLAM 34 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ.