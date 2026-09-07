Mersin’e müftü deresinde 1,5 milyon metrekarelik yaşam vadisi geliyor

Müftü Deresi yaşam vadisi Mersin’e yeni bir soluk getirecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi, kentin iç havzasını kapsayan geniş bir koridorla doğa, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiriyor. Proje üç etapta toplam 1 milyon 539 bin metrekare alanı kapsıyor ve kent içindeki yoğun yapı dokusuna nitelikli kamusal alanlar eklemeyi hedefliyor.

proje kapsamı ve etaplar:

Güneyde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan başlayıp kuzeye doğru uzanan çalışma hattı, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nın yaklaşık 400 metre kuzeyinde sonlanacak şekilde planlandı. Birinci etap, 2,2 kilometrelik bir güzergâhı ve 190 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor; bu etapta yaklaşık 50 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Üç etabın tamamlanmasıyla Müftü Deresi çevresi, yalnızca bir dere yatağı olmaktan çıkıp kentte rekreasyon, dinlenme ve sosyalleşme odaklı bir yaşam koridoruna dönüşecek.

sosyal donatılar ve hareketli yaşam alanları:

Vadi boyunca kesintisiz bisiklet ve koşu yolları öne çıkıyor. Proje kapsamında 2 bin 175 metre bisiklet yolu ve 645 metre koşu yolu planlandı. Ayrıca vadi içinde 3 çocuk oyun alanı ve 2 spor alanı oluşturulacak; farklı yaş gruplarına hitap eden bu donatılar, kent sakinlerinin günlük yaşamında aktif kullanım imkanı sağlayacak.

taşkın koruma, peyzaj ve ekosistem yaklaşımı:

Proje, taşkın koruma mühendisliği ile kentsel peyzaj tasarımını entegre ederek altyapı ve su yönetimine katkı sunuyor. Vadi boyunca tasarlanacak meydanlar, seyir terasları ve su kenarı yürüyüş yolları hem sosyal buluşma noktaları oluşturacak hem de ziyaretçilere kesintisiz bir kıyı deneyimi sağlayacak. Tasarım, yalnızca insan kullanımı için değil, bölgede yaşayan tüm canlıların yararına olacak ekolojik düzenlemeleri içeriyor.

belediyenin vizyonu ve ağaçlandırma çalışmaları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı inşaat mühendisi Ayşegül İbin projenin kentin çehresini değiştireceğini vurguluyor. İbin, "Gazi Mustafa Kemal Bulvarından başlayıp Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı kuzeyine uzanan, Müftü Deresi ve çevresini kapsayan tam 2.2 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde çalışmalar tamamlanınca burası artık sadece bir dere yatağı değil Mersin’in yeni cazibe merkezi ve yaşam alanı olacak" dedi.

İbin, projedeki yeşil dokunun detaylarına da değindi: "Burada doğayı, estetiği ve modern şehircilik anlayışını ilmek ilmek dokuyoruz. Projenin tam 50 bin metrekaresini yeşil alan olarak tasarlıyoruz. Betonun gri tonlarına inat, 204 adet ibreli bin 42 adet yapraklı ağacımız ve yaklaşık 10 bin çalı bitkimizle toprağa hayat, şehrimize can veriyoruz. Vatandaşlarımızın özgürce nefes alabileceği 25 bin metrekarelik meydanlar ve yürüyüş yolları düzenliyoruz. Burada oluşturduğumuz ekosistem sadece Mersinlilerin değil Mersin’deki tüm canlıların yaşam alanı olacak".

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Mersin, yürüyüş yolları, bisiklet güzergahları, geniş yeşil alanlar, spor ve oyun alanları, seyir terasları ile sosyal ve kültürel mekanların bütünleştiği yeni bir kent koridoruna kavuşacak. Müftü Deresi Yaşam Vadisi, şehrin yaşam kalitesine somut ve uzun vadeli katkılar sunmayı amaçlıyor.

MERSİN’DE 3 ETAPTAN OLUŞAN VE TOPLAM 1 MİLYON 539 BİN METREKARELİK ALANI KAPSAYAN MÜFTÜ DERESİ YAŞAM VADİSİ PROJESİ, YEŞİL ALAN, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI, SPOR VE SOSYAL ALANLARIYLA KENTE YENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRACAK.