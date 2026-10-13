Mersin’in evine sağlık gidiyor: 13 ilçede yalnızlara dokunan hizmet

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri ile 13 ilçede yaşayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların evine düzenli destek götürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan ekipler, kişisel bakımdan pansumana, enjeksiyondan ev temizliğine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor ve Toroslar ilçesindeki Recep Avcı (86) gibi vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

evde sağlık hizmetlerinin kapsamı:

Ekipler, doktor muayenesine yardımcı uygulamalardan yara pansumanına, evde sonda takımı uygulamasından sütur alma ve PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) bakımına dek çok yönlü müdahaleler gerçekleştiriyor. Ayrıca kişisel bakım hizmetleri içinde banyo yaptırma, tıraş ve ev içi temizlik de yer alıyor. Bu çalışmalar sağlık takibini sürdürebilir kılarken hastaların hastaneye yatış sürelerini azaltmayı ve iyileşme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

çalışma alanı ve ulaşılabilirlik:

Hizmet, il genelinde kapsamlı şekilde yürütülüyor; ekipler Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar pek çok mahalle ve köyde görev yapıyor. Hemşire Sinem Ertaş uygulanan hizmetleri, pansuman, evde sonda takımı, sütur alma ve PEG bakımı gibi girişimler olarak özetliyor ve başvuru yollarını hatırlatıyor. Vatandaşlar, ihtiyaç halinde Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi veya belediyenin hizmet numarası üzerinden başvuruda bulunabiliyorlar; ekipler gelen talepleri öncelik sırasına göre planlayarak aralıksız ulaşım sağlıyor.

toroslar'da bir hastanın süreci:

Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Recep Avcı, uzun bir hastane yatışı sürecinin ardından evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor. Şeker hastalığına bağlı oluşan yaralarının düzenli pansumanını ve ameliyat sonrası bakımını belediye ekipleri üstleniyor. Avcı, geçen yıl 7 ay hastanede kaldığını, sonrasında evde verilen destek sayesinde iyileşme sürecinin kolaylaştığını belirtiyor ve hizmeti sağlayan ekiplere teşekkür ediyor: "Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Çok iyi bakıyorlar. Hiçbir zaman gelmemezlik yapmadılar." Ayrıca torunu aracılığıyla başvurduğunu ve ekiplerin her gereksinimine saygı ile yaklaştığını vurguluyor.

Belediyenin sunduğu Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri, yalnızca tıbbi müdahale sağlamakla kalmıyor; çalışmaların ardında sosyal belediyecilik anlayışıyla hastalar ve yakınlarına moral desteği de bulunuyor. Hizmetten yararlanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin düzenli kontrol ve bakım uygulamaları sayesinde yaşam kalitelerini koruyarak, evlerinde daha güvenli ve rahat bir hayat sürdürüyorlar. Evde sağlık desteğine ihtiyaç duyan herkesin başvurabileceği hat Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi olarak belirtiliyor ve hizmetin her ilçeye yaygın şekilde ulaştırılmaya devam edeceği vurgulanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ KAPSAMINDA 13 İLÇEDE YAŞLI, HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR.