Mersinli öğrenciler Oberhausen'de 15 günlük kültürlerarası deneyim yaşadı

Oberhausen'de 15 günlük kültürlerarası program

Mersin'den 10 öğrenci ve 2 lider, Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında 15-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Oberhausen kentinde misafir edildi. Program, katılımcılara farklı bir ülkede günlük yaşamı tanıma, kültürel etkinliklere katılma ve uluslararası ilişkiler ağı kurma imkanı sağladı.

Programın amacı ve koordinasyonu:

Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirildi. 14-18 yaş aralığındaki gençlerin farklı kültürleri tanımaları, yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve kardeş şehirler arasındaki sosyal, kültürel ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi programın öncelikli hedefleri arasında yer aldı.

Program çerçevesinde, Mersin'de bir yıl kardeş şehirlerden gelen öğrenciler ağırlanırken, takip eden yıl Mersin'i temsilen öğrenciler ilgili kardeş şehirleri ziyaret ediyor. Bu karşılıklı değişim mekanizmasıyla kültürlerarası etkileşim ve uzun vadeli dostluk bağlarının artırılması amaçlanıyor.

Katılımcı deneyimleri ve kazanımlar:

Öğrenciler Oberhausen'de hem kentin sosyal ve kültürel yaşamını yakından tanıma fırsatı buldu hem de farklı ülkelerden gelen yaşıtlarıyla birebir iletişim kurdu. Program gençlerin dil pratiğini artırırken, sosyal becerilerde ve uluslararası farkındalıkta somut kazanımlar sağladı.

Azra Koç programı Mersin Büyükşehir Belediyesi sayfasından gördüğünü belirterek, 'Bir sene Alman öğrencileri ağırlama, bir sene de programa Almanya’da katılma fırsatı bulduk. Bu program benim için gerçekten çok önemli bir fırsat oldu. Hem sosyalleştik hem de 14 ülkeden katılan öğrencilerle birebir iletişime girdik, arkadaşlar edindik, sosyalleşebildik. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Katılımcılar bu tür programların gençlerin kişisel gelişimine, kültürel merakına ve uluslararası bakış açısına katkı sağladığını vurgularken, proje organizatörleri de kardeş şehir ilişkilerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine devam edeceklerini belirtti.

MERSİN’DEN 10 ÖĞRENCİ VE 2 LİDER, ‘KARDEŞ ŞEHİRLER ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI’ KAPSAMINDA ALMANYA’NIN OBERHAUSEN KENTİNDE 15 GÜN BOYUNCA FARKLI ÜLKELERDEN GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE KATILDI.