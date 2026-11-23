Aras'tan 24 Kasım mesajı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplum ve gelecek inşasındaki merkezi rolüne dikkat çekti. Aras, eğitimin niteliğinin doğrudan öğretmen niteliğiyle belirlendiğini vurguladı ve bu alandaki taleplerin eğitim politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini kaydetti.

öğretmenlik mesleğinin önemi:

Aras, öğretmenliğin "bir ülkenin geleceğini her gün sınıflarda kuran bir meslektir" ifadesiyle tarif edildiğini belirtti. Mesajında, öğretmenlerin yönetecek, üretecek, hastaları iyileştirecek, keşifler yapacak, hakları savunacak, eserler ortaya koyacak ve gelecek kuşaklara eğitim verecek insanları yetiştirerek toplumsal değişime ve ilerlemeye öncülük ettiğini ifade etti. Ayrıca Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "'Öğretmenler! Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır'" sözüne atıf yaparak, öğretmenlere duyulan güvenin tarihi köklerine işaret etti.

belediyenin destekleri ve beklentiler:

Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkı sunduklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Mesajında, doğduğu evin imkânları ne olursa olsun her çocuğun eğitimini sürdürebilmesi için barınma, ulaşım, beslenme ve kırtasiye desteği sağlandığını vurguladı. Eğitimin kalitesini yükseltmenin, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin çağın ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesiyle mümkün olacağına dikkat çekti.

Aras, öğretmenlere duyulan saygının, mesleki itibarlarını koruyan ve ekonomik-sosyal haklarını güçlendiren politikalarla karşılık bulması gerektiğini belirtti. Geçim kaygısı olmadan mesleğe yoğunlaşılabilecek, bilgi ve deneyimin geliştirilebileceği güvenli ve özgür çalışma koşullarının sağlanmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

Mesajının sonunda Aras, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenleri ve aramızdan ayrılan eğitim emekçilerini rahmet ve saygıyla andı; mesleğine yıllarını vermiş emekli öğretmenlere şükranlarını sundu. Muğla'da ve ülke genelinde görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KIYI BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI AHMET ARAS, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.