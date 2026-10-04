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Merz Kiev'de net mesaj verdi: Almanya'dan yeni destek ve iş birliği vurgusu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sabah özel trenle Kiev'e gitti; yeni askeri ve mali destek paketleri, İHA üretimi ve enerji altyapısı iş birliği gündemde.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Merve Çelik

Merz Kiev'de net mesaj verdi: Almanya'dan yeni destek ve iş birliği vurgusu

Merz'in Kiev ziyareti kısa ama mesaj yüklü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sabah saatlerinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Özel bir trenle gelen Merz'e, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile Almanya'da savunma ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 10 iş insanı eşlik etti. Kiev tren istasyonunda Merz'i, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılandı.

güven ve kritik haftalar vurgusu:

Ziyaret sırasında Merz, Ukrayna'nın önünde 'kritik haftalar' olduğuna dikkat çekti ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e 'bize güvenebileceklerini söyleyeceğim' mesajını ileteceğini söyledi. Merz, ayrıca 'Ukrayna halkı için savaşın beşinci kışı başlayacak' ve 'Rusya şehirleri, evleri ve enerji santrallerini bombalıyor' diyerek çatışmanın tahribatına işaret etti; Almanya'nın güvenliğinin de bu savaşın sonucuna bağlı olduğunu ifade etti.

yeni paketler ve iş birliği gündemi:

Alman medyasında yer alan haberlere göre Merz'in Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya yeni askeri ve mali destek paketini açıklaması bekleniyor. Görüşmelerde savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması, Ukrayna'nın enerji altyapısının yeniden inşası ve Almanya ile Ukrayna arasında insansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimine ilişkin anlaşmaların sonuçlandırılması ele alınacak.

Bu ziyaret, Merz'in başbakan seçildikten hemen sonra başlattığı diplomasi trafiğinin devamı niteliğinde. 6 Mayıs 2025'te göreve seçilen Merz, birkaç gün sonra 10 Mayıs 2025'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ile birlikte Kiev'i ziyaret etmişti; bugünkü temaslar ise Almanya'nın Kyiv'e verdiği politik ve ekonomik desteği pekiştirmeyi amaçlıyor.

FRİEDRİCH MERZ, SABAH SAATLERİNDE ÖZEL BİR TRENLE KİEV&#039;E GELDİ

FRİEDRİCH MERZ, SABAH SAATLERİNDE ÖZEL BİR TRENLE KİEV'E GELDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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