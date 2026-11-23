Akyazı mahalle sohbetinde doğal gaz müjdesi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akyazı Mahallesi'nde düzenlenen mahalle sohbetinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun katılımın olduğu toplantıda Özlü, mahalleye ilişkin öncelikleri ve takvimi paylaştı. Toplantıda verilen en önemli mesajlardan biri, yılsonuna kadar değil, gelecek yaz doğal gaz döşeneceği yönündeydi.

Proje takvimi ve imar planı çalışmaları:

Özlü konuşmasında, belediyenin seçim öncesi hazırladığı 100 Proje kitabının rehber olarak kullanıldığını belirtti ve Akyazı'ya doğal gaz getirilmesinin bu projeler arasında yer aldığını vurguladı. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan referandumla Düzce Belediyesi sınırlarına katılan Akyazı'nın durumu, imar planları açısından değerlendirildi: Gökçeköy ve Ozanlar gibi imar planı olan mahallelere doğal gaz ulaştı; Kirazlı, Çerkes Taşköprü ve Mamure'de ise zemin etüdü çalışmaları tamamlanmak üzere. Hiç imar planı olmayan iki mahalleden birinin Akyazı, diğerinin Otluoğlu olduğu, bu iki mahallenin imar planlarının hızlıca yapılarak sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Hizmet ve altyapıda somut adımlar:

Başkan Özlü, mahalle sakinlerine doğrudan hitap ederek, Bu kış doğal gazsız geçireceğiniz son kış dedi ve doğal gaz döşeme yatırımı için belediyenin kaynak ayırdığını belirtti. Ayrıca toplantıda iletilen talep ve şikayetlerin kayda geçirileceği, notların bir nüshasının muhtarda saklanacağı ifade edildi. Sokak tabelaları ve ev numaraları için bir hafta, asfalt kırığı talepleri için ise 20 gün içinde çalışma yapılacağı taahhüt edildi.

Geçen kış yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle su sıkıntısı çekilen mahallede bu yıl jeneratörün devreye alınacağı ve sorunun çözüleceği bildirildi. Çocukların spor aletleri taleplerinin karşılanması için de çalışmaların başlatılması talimatı verildi.

Şehir konforunda köy vizyonu:

Özlü, Akyazı için öngörülen modelin 'şehir konforunda köy' olduğunu belirtti; köyün yeşil dokusu ve hayvancılık yaşamının korunacağını, buna karşın doğal gaz gibi kentsel konfor unsurlarının sunulacağını söyledi. Toplantı, vatandaşların taleplerinin alınması ve önceliklerin netleştirilmesiyle sona erdi.

DÜZCE'NİN AKYAZI MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MAHALLE SOHBETLERİ PROGRAMINDA KONUŞAN DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, "BU KIŞ DOĞAL GAZSIZ GEÇİRECEĞİNİZ SON KIŞ. GELECEK YAZ DOĞAL GAZ DÖŞENMİŞ OLACAK" DEDİ.