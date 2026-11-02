Ordu'da denetimler yoğunlaştı: ekimde 97 kontrolde 6 kişiye idari ceza

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

yapılan denetimlerin kapsamı:

Ekim ayı içinde gerçekleştirilen denetimler; denizde, balık halinde, karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde ve nakil vasıtalarında olmak üzere toplam 97 noktada yapıldı. Ekipler, avlanma yasaklarına uyulup uyulmadığını ve mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sırasında kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve avlanma yasaklarının korunması amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI EKİPLER, BALIKÇILIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.