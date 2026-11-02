Dolar 49,9411 +0,02%
Euro 56,0479 +0,59%
Bist 10.843,67 +0,78%
Altın Gram 6.270,52 +0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,41%
Brent Petrol 108,74 -4,13%
--°

Ordu'da denetimler yoğunlaştı: ekimde 97 kontrolde 6 kişiye idari ceza

Ordu'da ekimde yapılan 97 denetimde Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, avlanma kurallarını ihlal eden 6 kişiye idari para cezası uyguladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ordu'da denetimler yoğunlaştı: ekimde 97 kontrolde 6 kişiye idari ceza

Ordu'da denetimler yoğunlaştı: ekimde 97 kontrolde 6 kişiye idari ceza

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

yapılan denetimlerin kapsamı:

Ekim ayı içinde gerçekleştirilen denetimler; denizde, balık halinde, karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde ve nakil vasıtalarında olmak üzere toplam 97 noktada yapıldı. Ekipler, avlanma yasaklarına uyulup uyulmadığını ve mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sırasında kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 6 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve avlanma yasaklarının korunması amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI EKİPLER, BALIKÇILIK FAALİYETLERİNE...

ORDU İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI EKİPLER, BALIKÇILIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı
images

Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı
images

Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi
images

Muğla'da aranan üç hükümlü yakalandı: üzerlerinde 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Braille ile Kur'an'a erişim kolaylaştı: 9 öğrenciye 30 cüzlük teslim edildi

Denizli'de hafta ortasına kadar sağanak, hafta sonu sıcaklıklar düşecek

Muş'ta beklenenden önce doğan kuzular üreticilere umut verdi

Oturma düzeni kavgası Silivri meclisini durdurdu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde