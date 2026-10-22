MESKİ'den su sayaçlarına kış koruması uyarısı

MESKİ'nin uyarısı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte su sayaçları ve açıkta bulunan borularda meydana gelebilecek donma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kurum, özellikle yüksek kesimlerde riskin arttığını belirterek basit tedbirlerle arıza ve su kaybının önlenebileceğini vurguladı.

koruma yöntemleri:

Bilgilendirmede sayaç ve açıkta kalan boruların bez, boru kılıfı veya cam yünü gibi uygun yalıtım malzemeleriyle sarılması gerektiği belirtildi. Sayaç mahallerinin soğuktan izole edilmesi için demir, ahşap veya beton malzemeden hazırlanan koruyucu muhafazalarla kapatılmasının faydalı olacağı kaydedildi. Ayrıca vana koruyucu ceketlerinin uygulanmasının donma riskini azalttığı ifade edildi.

müdahale ve dikkat edilmesi gerekenler:

Müdahale sırasında donmuş sayaç ve borulara ateşle ya da sıcak su dökülerek müdahale edilmemesi uyarısında bulunuldu; ani sıcaklık artışlarının sayaç ve tesisatta kırılma veya patlamalara yol açabileceği bildirildi. Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşların Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden MESKİ ile iletişime geçebileceği ifade edildi.

MESKİ Merkez Saha Şube Müdürü Ahmet Can Kalecik, açıkta bulunan sayaç ve boruların uygun yalıtımla korunmasının ve sayaç mahallerinin kapatılmasının önemini vurgulayarak alınacak basit önlemlerle donma kaynaklı arızaların ve su kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kurumun soğuk hava şartlarında meydana gelen sayaç arızalarına hızlı müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIŞ AYLARINDA HAVA SICAKLIKLARININ SIFIRIN ALTINA DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SU SAYAÇLARI VE BORULARDA YAŞANABİLECEK DONMA OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.