Tavuk Adası sanatla yeni bir döneme hazırlanıyor

Tavuk Adası'nda sanat ve tarih buluşması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cunda (Alibey) Adası'nın hemen karşısında yer alan ve uzun süredir sessizliğini koruyan Tavuk Adası, 2027 yaz sezonu ile birlikte kültür ve sanat dünyasına açılmaya hazırlanıyor. Ada üzerindeki Agios Ioannes Prodromos (Vaftizci Yahya) Manastırı ile çevresindeki taş yapılar, yeni bir kullanım konseptiyle sanat ve sergi mekânlarına dönüştürülecek.

Tarihi manastır sanatla buluşacak:

Yaklaşık 17 dönümlük alan üzerine yayılan ada, özgün mimari dokusu korunarak yeniden düzenlenecek. Manastırın kapalı mekânları, restorasyon ve koruma ilkelerine bağlı kalınarak sergi salonlarına ve sanatçı atölyelerine dönüştürülmesi planlanıyor. Proje kapsamında resim, heykel, fotoğraf ve çağdaş sanat disiplinlerinden eserlerin sergilenmesi; sanatçı buluşmaları ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Adanın geçmişi, Agios Ioannes o Prodromos adıyla anılan manastır sayesinde 15. yüzyıla kadar uzanıyor ve farklı dönemlerde yapılan onarımlarla günümüze ulaşmış önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor. Yeni kullanım planı bu tarihi dokuyu öne çıkarırken, eserlerin mekanla diyalog kurduğu bir sanat ortamı yaratmayı hedefliyor.

Kültür turizmine ve yerel ekonomiye katkı:

Tavuk Adası'nın sanat merkezine dönüşmesiyle Ayvalık'ın sanat kimliğinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor. Ulusal ve uluslararası sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapması beklenen ada, yalnızca sergi mekânı olmanın ötesinde farklı kültürlerin ve sanat anlayışlarının buluştuğu bir merkez haline gelmesi planlanıyor.

Bu dönüşümün turizme etkisi iki yönlü olacak: Bir yandan yaz dönemi dışında da etkinliklerin planlanmasıyla turizm sezonunun uzatılması, diğer yandan kültür ve sanat odaklı ziyaretçilerin bölgeye çekilmesi hedefleniyor. Sonuç olarak, Tavuk Adası'nın etkinlikleri ile Ayvalık'ta alternatif turizm biçimleri güçlenebilir ve yerel ekonomi canlılık kazanabilir.

2027 yazında kapılarını açması hedeflenen proje, Ege Denizi'nin mavilikleri arasında tarihle sanatın iç içe geçtiği yeni bir mekân sunacak. Planlanan çalışmalar hayata geçtiğinde, Tavuk Adası'nın Ayvalık'ın kültür ve sanat yaşamında öne çıkan simgelerinden biri haline gelmesi bekleniyor.

YÜZYILLARIN TARİHİNİ TAŞIYAN ADA, AYVALIK’IN KÜLTÜR VE SANAT KİMLİĞİNİ TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA TAŞIMAYI HEDEFLİYOR