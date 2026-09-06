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Mesutlu'da incir ağacına asılan not, paylaşma geleneğini hatırlattı

Aydın Efeler'e bağlı Mesutlu Mahallesi yolundaki incir ağacına asılan Ege şiveli 'İncir yimek selbes' notu, mahallede paylaşma ruhunu canlandırdı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Mesutlu'da incir ağacına asılan not, paylaşma geleneğini hatırlattı

Mesutlu'da incir ağacına asılan not, paylaşma geleneğini hatırlattı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Mesutlu Mahallesi yolu kenarındaki bir incir bahçesine asılan not, görenlerin yüzünü gülümsetti. Ege şivesiyle yazılan not, hem samimi bir davet hem de kırsal kültürde süregelen paylaşma geleneğinin kısa bir hatırlatıcısı oldu.

Bahçeden yola:

Osmanlı Dönemi’nden bu yana bölge kırsallarında devam eden hayır geleneği, özellikle incir gibi yaygın meyvelerin kenarlara bırakılmasıyla sürüyor. Bu geleneği yaşatan hayırsever bir vatandaş, yol kenarındaki incir ağaçlarının üzerine Ege şivesiyle 'İncir yimek selbes' yazılı bir not astı. Not, ağacın meyvelerinin yoldan geçenler tarafından yenebileceğini açıkça belirtiyor ve paylaşmanın önemini vurguluyor.

Görenlerin tepkisi:

Yoldan geçenler notu görüp taze incir koparıp yerken, hayırsever bahçe sahibine teşekkür etti. Bu davranış, mahalle sakinleri arasında dayanışma ve güven duygusunu pekiştirirken, kırsal alanlarda paylaşma kültürünün hâlâ canlı olduğunu ortaya koydu. Birçok kişi, notun hem sıcak hem de davetkâr ifadesinin toplum bağlarını kuvvetlendirdiğini belirtti.

Asılan not, basit bir yönlendirmeden öte, komşuluk ve dayanışma değerlerinin küçük bir göstergesi oldu. Mesutlu Mahallesi yakınlarındaki bu örnek, yerel geleneklerin günlük hayatta nasıl kendini gösterdiğine dair samimi bir pencere sundu.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL MESUTLU MAHALLESİ YOLU ÜZERİNDE BULUNAN BİR İNCİR BAHÇESİNE...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL MESUTLU MAHALLESİ YOLU ÜZERİNDE BULUNAN BİR İNCİR BAHÇESİNE ASILAN EGE ŞİVELİ "İNCİR YİMEK SELBES" YAZILI NOT, GÖRENLERİN HEM İÇİNİ ISITTI HEM DE PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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