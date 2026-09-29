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Metalsan sanayi sitesi yolları sıcak asfaltla yenilendi

Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi'ndeki Metalsan Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 4.000 ton sıcak asfalt serimiyle 2 kilometrelik yolun ilk etabını tamamladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Metalsan sanayi sitesi yolları sıcak asfaltla yenilendi

çalışma tamamlandı:

Melikgazi Belediyesi, ilçe sanayi bölgelerindeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla yürüttüğü yol çalışmaları kapsamında Anbar Mahallesi'ndeki Metalsan Sanayi Sitesinde sıcak asfalt serimini tamamladı. Projenin birinci etabında yaklaşık 4.000 ton sıcak asfalt kullanılarak 2 kilometreye yakın yol yenilendi.

uygulama ve yürütme:

Çalışmaları yürüten ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgeye planlanan program doğrultusunda asfalt serimi gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu çalışmaların 1. etabının bitirildiğini ve 2. etap çalışmalarının da başladığını belirtti. Başkan Palancıoğlu, projelerin kış gelmeden hava koşullarına uygun şekilde planlandığını ve ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik yol bakımı, asfalt serimi ve yeni bağlantı yolları açma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurguladı.

Belediye yetkilileri, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin eskiyen yolları yenilediğini, yeni yol ve bağlantı noktaları açtığını ifade ederek sanayi bölgelerindeki altyapı iyileştirmelerinin bölge ekonomisine ve günlük ulaşım akışına olumlu katkı sağladığını belirtti. Palancıoğlu, sanayicilerin ilçenin kalkınmasında değerli bir rol oynadığını ve Metalsan gibi binlerce kişinin istihdam edildiği merkezlere yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

Yetkililer ayrıca çalışmanın ilçe genelindeki benzer projelere örnek teşkil edeceğini, ihtiyaç doğrultusunda diğer sanayi bölgelerinde de benzer altyapı ve üstyapı iyileştirmelerinin sürdürüleceğini açıkladı. Belediye, emeği geçen personele teşekkür ederek uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

İLÇEDEKİ SANAYİ BÖLGELERİNDE DE ULAŞIMI RAHATLATMAK AMACIYLA YOL ÇALIŞMASI YAPAN MELİKGAZİ...

İLÇEDEKİ SANAYİ BÖLGELERİNDE DE ULAŞIMI RAHATLATMAK AMACIYLA YOL ÇALIŞMASI YAPAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; ANBAR MAHALLESİ'NDE BULUNAN METALSAN SANAYİ SİTESİ'NDE 2 KİLOMETREYE YAKIN YOLUN SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI TAMAMLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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