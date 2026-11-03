Büyük ekranda performans: Casper Excalibur G887 oyun ve üretim odaklı dizüstü

Excalibur G887: 17,3 inç ekranda oyun ve içerik üretimi için tasarlandı:

Casper, yeni oyun bilgisayarı Excalibur G887 ile 17,3 inç ekranda yüksek performansı hedefliyor. Model, hem geniş ekranda oyun oynamayı tercih eden kullanıcılara hem de video düzenleme, grafik tasarım ve içerik üretimi gibi yüksek işlem gücü gerektiren iş akışlarına hizmet etmek üzere geliştirildi. Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, tasarım sürecinde bu kullanım senaryolarının önceliklendirdiğini vurguladı.

Donanım seçenekleri ve grafik yetenekleri:

Excalibur G887, işlemci tarafında Intel Core i5-14450HX ve Core i7-14650HX seçenekleriyle sunuluyor. Grafik performansı ise NVIDIA tarafında GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 ile sağlanıyor. Uyumluluk sunan başlıca NVIDIA teknolojileri arasında DLSS ve Frame Generation yer alıyor; bu teknolojiler kare hızlarını artırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca Ray Tracing gerçekçi ışıklandırma ve yansımalar sunarken, NVIDIA Advanced Optimus grafik performansı ile güç tüketimi arasında denge kurulmasına imkan tanıyor.

Ekran, soğutma ve ses özellikleri:

Modeldeki 17,3 inç Full HD panel 144 Hz yenileme hızıyla geliyor; bu, hızlı tempolu oyunlarda daha akıcı görüntüleme sağlıyor. Soğutma tarafında Casper'in FrostFlux sistemi çift fan ve dört ısı borusundan oluşuyor; 89 kanatlı fanlar dakikada 4.460 devire kadar çıkabiliyor. Bu yapı, yoğun kullanımda ısının etkin biçimde dağıtılmasına ve uzun süreli performans korunmasına yardımcı oluyor. Ses deneyimi Nahimic teknolojisi ile destekleniyor; Sound Tracker 2.0 oyun içi ses kaynaklarının yönünü ekranda göstererek rekabet avantajı sunuyor.

Genişleme ve yazılım kontrolü:

Excalibur G887, kullanıcıların sistemini yükseltebilmesi için iki adet DDR5 SO‑DIMM bellek yuvası ve iki adet M.2 NVMe Gen4 SSD slotu barındırıyor. Klavye üzerinde 16,7 milyon renk destekli RGB aydınlatma bulunuyor. Sistem ayarları, performans modları, fan hızları ve klavye aydınlatması Casper Control Center yazılımı üzerinden yönetilebiliyor; aynı yazılım sistem sıcaklıkları ve kullanım oranlarının izlenmesini de sağlıyor.

Tasarım ve taşınabilirlik:

Gövde CNC ile işlenmiş tek parça alüminyumdan imal edilmiş olup cihazın kalınlığı 25 milimetre, ağırlığı ise 2,5 kilogram olarak açıklanıyor. Dış yüzeyde çizilmelere dayanıklı mat kaplama ve Excalibur serisine ait mavi tasarım detayları kullanılmış. Bu tasarım, taşınabilirlikle estetiği bir arada sunmayı amaçlıyor.

Genel olarak Excalibur G887, geniş ekran, güçlü donanım ve gelişmiş soğutma çözümüyle hem oyunculara hem de içerik üreticilerine yönelik dengeli bir seçenek sunuyor. Kullanıcıların yükseltme imkânı ve yazılımsal kontrol olanakları, cihazı uzun vadeli kullanım ve farklı iş akışlarına uyum açısından avantajlı kılıyor.

CASPER, 17,3 İNÇ FULL HD EKRAN, INTEL CORE HX SERİSİ İŞLEMCİ VE NVIDIA GEFORCE RTX 50 SERİSİ EKRAN KARTI SEÇENEKLERİNE SAHİP YENİ OYUN BİLGİSAYARI EXCALİBUR G887'Yİ TANITTI.