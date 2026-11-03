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Aselsan'dan uluslararası müşteriye 1,1 milyar dolarlık hava savunma satışı

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar ABD Doları olan ihracat sözleşmesini imzaladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:37

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EDİTÖR: İrem Özkan

Aselsan'dan uluslararası müşteriye 1,1 milyar dolarlık hava savunma satışı

Aselsan'dan 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle yaptığı anlaşmayla hava savunma sistemleri satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar ABD Doları olan bir ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Şirketin resmi duyurusunda sözleşmenin kapsamına ilişkin temel bilginin paylaşılmasıyla birlikte, anlaşmanın savunma sanayii ihracatına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Sözleşmenin kapsamı:

Açıklamada, anlaşmanın bir uluslararası müşteriyle yapıldığı ve kapsamının hava savunma sistemlerinin satışını içerdiği belirtildi. Taraflar ve teslimat takvimi ile ilgili ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmadı; şirket tarafından verilen bilgiler, sözleşme tutarı ve ürün grubuna odaklandı.

Olası etkiler ve değerlendirme:

Bu tutardaki bir ihracat sözleşmesi, savunma sanayii ihracatına doğrudan finansal katkı sağlamanın yanı sıra ASELSAN'ın uluslararası pazardaki konumunu güçlendirebilir. İlgili ürün grubunda devam eden sipariş ve teslimatlar, tedarik zinciri, üretim planlaması ve servis yükümlülükleri açısından şirketin operasyonel önceliklerini etkileyebilir.

Şirketin yaptığı açıklama, sözleşmenin imzalandığını teyit etmekle birlikte, uygulama aşamasına ilişkin ayrıntılar için ek bilgilendirmenin ilerleyen dönemlerde yapılacağını işaret ediyor. Sektör gözlemcileri, benzer büyüklükteki anlaşmaların firmaların dış pazarlara erişimini ve rekabet gücünü artırdığına dikkat çekiyor.

ASELSAN'ın resmi duyurusunda yer alan bu bilgi, şirketin ihracat gelirlerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir; gelecekteki açıklamalar teslimat, finansman ve işbirliği modellerine dair daha fazla netlik sağlayacaktır.

ASELSAN’dan 1.1 milyarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN’dan 1.1 milyarlık ihracat sözleşmesi

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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