Erzurum'da Canva tasarım laboratuvarı öğrencilerin dijital üretkenliğini artırıyor

Canva tasarım laboratuvarı öğrencilerle buluştu

Erzurum'da Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan Canva Tasarım Laboratuvarı, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ile İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin katıldığı törenle açıldı. Kurdele kesimiyle başlayan program, öğrencilerin gerçekleştirdiği konserle sürdü; açılışın ardından öğrenciler hazırladıkları projeleri katılımcılarla paylaştı.

laboratuvarın amaçları ve iş birliği:

Laboratuvar, eğitimde dijital dönüşümü desteklemeyi ve öğrencilerin üretici yönlerini geliştirmeyi hedefliyor. Millî Eğitim Bakanlığı ile Canva arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilen uygulama; öğrencilere sunum, afiş, infografik ve dijital içerik hazırlama imkânı sunuyor. Ayrıca projeler geliştirme ve ekip içinde üretme becerilerini öne çıkaran eğitim modelleri uygulanacak. EBA entegrasyonu sayesinde bu araçların ders planlarına ve öğrenme süreçlerine doğrudan dahil edilmesi amaçlanıyor.

öğrenci uygulamaları ve değerlendirmeler:

Açılış programında laboratuvar gezildi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve öğrenciler hazırladıkları sunumları sergiledi. Programda konuşan Mustafa Canlı ve Süleyman Ekici, eğitimde dijital teknolojilerin önemine vurgu yaparak, üretkenliğe odaklanan uygulamaların okullarda yaygınlaştırılmasının gerekliliğini dile getirdi. Öğrenciler için tasarlanmış bu ortamın, yaratıcı fikirlerin yenilikçi tasarımlara dönüşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Laboratuvarın devreye girmesiyle birlikte, öğretmen ve öğrencilerin dijital araçları eğitim içinde etkin kullanma olanağı genişleyecek; uygulamalı çalışmalar ve EBA üzerinden erişimle tasarım becerilerinin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

ERZURUM’DA ŞEHİT HASAN YILMAZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN CANVA TASARIM LABORATUVARI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA CANLI VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ’NİN KATILIMLARIYLA DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMIYLA HİZMETE AÇILDI.