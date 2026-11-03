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MSKÜ'lü girişim Insector ABY'ye teknogirişim rozeti: tarımda biyolojik mücadelede adım

MSKÜ öğretim elemanı Anıl Berke Yılmaz'ın kurduğu Insector ABY, Teknogirişim Rozeti'ni aldı; amaç biyolojik mücadeleyle kimyasal alternatifi güçlendirmek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

MSKÜ'lü girişim Insector ABY'ye teknogirişim rozeti: tarımda biyolojik mücadelede adım

MSKÜ'lü girişim Insector ABY'ye teknogirişim rozeti: tarımda biyolojik mücadelede adım

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Anıl Berke Yılmaz tarafından kurulan Insector ABY Ar-Ge şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim Rozetine layık görüldü. Bu ödül, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin resmi olarak tanınması açısından önem taşıyor.

girişimin odağı ve faaliyetleri:

Insector ABY, tarımsal üretimde kimyasal mücadeleye alternatif çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Girişim, faydalı böceklerin ve avcı akarların geliştirilmesi, üretimi ve biyolojik mücadelede kullanımı üzerine çalışmalar yürütüyor. Bilimsel bilgi birikiminin sahada uygulanabilir teknolojilere dönüştürülmesine öncelik veriliyor.

destekler, konum ve yürütülen projeler:

Şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1512 Bireysel Genç Girişim Programı desteğiyle kuruldu ve Göller Bölgesi Teknokenti bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca yürüttüğü projeler TÜBİTAK 1507 Programı kapsamında araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor; bu yapı, Ar-Ge faaliyetlerinin ölçeklenmesi için önemli bir zemin sağlıyor.

Bu başarı, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi ve MSKÜ'nün araştırma-geliştirme ile yenilikçilik kapasitesinin desteklenmesi açısından değerlendiriliyor. Insector ABY'nin teknoloji odaklı yaklaşımı, tarımsal üretimde kimyasal bağımlılığı azaltmaya ve uygulanabilir biyolojik çözümleri yaygınlaştırmaya katkı sunmayı amaçlıyor.

MSKÜ’LÜ ÖĞRETİM ELEMANININ ‘TEKNOGİRİŞİM ROZETİ’ BAŞARISI

MSKÜ’LÜ ÖĞRETİM ELEMANININ ‘TEKNOGİRİŞİM ROZETİ’ BAŞARISI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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