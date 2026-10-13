Mevsim geçişinde bağışıklığa destek: kış çayı ve nane-limonu günlük rutine ekleyin

mevsim geçişlerinde enfeksiyon riski ve günlük önlemler:

Aktar Muhammed Hanzala Altun, sonbaharın başlamasıyla hava değişimlerinin sabah soğuk, öğlen sıcak, akşam yeniden soğuması gibi dalgalanmalar yarattığını, bunun da terleme ve sonrasında üşüme nedeniyle gribal enfeksiyonları artırdığını belirtiyor. Bu dönemde giysi seçiminin zorluğu nedeniyle bağışıklığı destekleyen içecekleri rutin haline getirmenin önemine dikkat çekiyor.

Altun, mevsim geçişlerinde özellikle nane-limon, ıhlamur, kuşburnu ve karışım kış çaylarının hayatımızdan eksik edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

kış çayının bileşenleri ve etkileri:

Altun’a göre kış çayı; zencefil, ıhlamur, adaçayı, hatmi, ekinezya, kuşburnu, limon kabuğu, nar kabuğu ve hibiskus gibi bileşenlerden oluşuyor. Bu karışım hem C vitamini açısından zengin olduğu için hem de gribal enfeksiyonlar üzerinde olumlu etki gösteriyor.

Özellikle ciğer üşütmelerinde zencefil ağırlıklı tüketilmesini tavsiye eden Altun, hastalanmadan önce düzenli kullanımın daha etkili olduğunu ifade ediyor. Nane-limon için ise günlük hayatta 1 bardak tüketilmesini öneriyor; bunun hem sinirsel strese iyi geldiğini hem de havaların kapalı olmasıyla artan gerginlikleri azalttığını ve gribal enfeksiyonlara faydası olduğunu belirtiyor.

AKTAR MUHAMMED HANZALA ALTUN