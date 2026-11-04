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Yağmur sabahı da bırakmadı: Cevizlibağ E5'te yoğun trafik

İstanbul'da dün akşamdan beri süren sağanak, uyarıların ardından Cevizlibağ E5'te trafik yoğunluğu oluşturdu; şemsiyesiz vatandaşlar ıslandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağmur sabahı da bırakmadı: Cevizlibağ E5'te yoğun trafik

İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bugün de devam ediyor. Evlerinden hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmur altında ıslandı ve günlük ulaşımda aksamalar yaşandı.

Cevizlibağ E5'te trafik yoğunluğu:

Yağış nedeniyle kent genelinde trafikte zaman zaman yoğunluk görülürken, özellikle Cevizlibağ E5 hattında araç yoğunluğu kameraya yansıdı. Yol üzerindeki akışta yavaşlama ve dur-kalk görüntüleri dikkat çekti.

Meteoroloji uyarıları ve sabah etkisi:

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından yağış sabah saatlerinde de aralıklarla etkili oldu. Şemsiyesiz çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı ve toplu taşıma ile özel araç kullananlar etkilendi.

Sağanak yağış trafiğe neden oldu, Cevizlibağ E5&#039;te yoğunluk yaşanıyor

Sağanak yağış trafiğe neden oldu, Cevizlibağ E5'te yoğunluk yaşanıyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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