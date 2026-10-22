Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Mezitler'de türbin kanatlarının taşınması sırasında yol trafiğe kapatıldı

Bursa-Ankara karayolu Mezitler mevkisinde, virajlı yol nedeniyle rüzgar türbini kanadı taşıyan 10’a yakın tırın geçişi için karşı yön trafiği durduruldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Mezitler'de türbin kanatlarının taşınması sırasında yol trafiğe kapatıldı

Mezitler'de rüzgar türbini kanatlarının güvenli nakli:

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde, rüzgar türbini kanatlarını taşıyan özel nakliye tırlarının geçişi sırasında güzergahın virajlı ve dar olması nedeniyle trafik kontrol önlemleri alındı. Nakliye araçları, 10’a yakın tır halinde geniş hacimli kanatları taşırken dönüşleri kendi şeritlerinden sağlayamadı.

Neden karşı şeritten ilerlediler:

Bölgenin dik ve keskin virajlı yapısı, tırların normal şerit üzerinden güvenli bir dönüş yapmasına imkân vermedi. Bu nedenle tırlar, kontrollü bir şekilde karşı şeritten ters yönde ilerletildi; süreç boyunca hızlandırılmış veya riskli manevralardan kaçınıldı.

Trafik düzeni ve etkileri:

Güvenlik gerekçesiyle karayolunda karşı yöndeki trafik tamamen kesildi ve tırların yavaş, kontrollü ilerleyişi sağlandı. Bu uygulama nedeniyle yolda geçici olarak uzun kuyruklar oluştu ancak tırların keskin virajları geçmesinin ardından yollar yeniden trafiğe açıldı. Karayolu üzerindeki araç akışı, tırların kendi şeridine dönmesiyle normale döndürüldü.

Olay esnasında alınan önlemler, hem nakliye ekiplerinin hem de diğer sürücülerin güvenliğini ön planda tuttu; bölgedeki sürücülere kontrol ve sabır çağrısı yapıldı.

RÜZGAR TÜRBİNİ KANADI TAŞIYAN 10&#039;A YAKIN TIRIN VİRAJLI YOLDAN GEÇİŞİ SIRASINDA KARŞI YÖNDEKİ...

RÜZGAR TÜRBİNİ KANADI TAŞIYAN 10'A YAKIN TIRIN VİRAJLI YOLDAN GEÇİŞİ SIRASINDA KARŞI YÖNDEKİ TRAFİK TAMAMEN KESİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi
images

Bodrum'da sahada sağlık: kadın basketbol takımıyla 'ayna karşısında 5 dakika' ça...
images

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor
images

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi