Mezitler'de türbin kanatlarının taşınması sırasında yol trafiğe kapatıldı

Mezitler'de rüzgar türbini kanatlarının güvenli nakli:

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde, rüzgar türbini kanatlarını taşıyan özel nakliye tırlarının geçişi sırasında güzergahın virajlı ve dar olması nedeniyle trafik kontrol önlemleri alındı. Nakliye araçları, 10’a yakın tır halinde geniş hacimli kanatları taşırken dönüşleri kendi şeritlerinden sağlayamadı.

Neden karşı şeritten ilerlediler:

Bölgenin dik ve keskin virajlı yapısı, tırların normal şerit üzerinden güvenli bir dönüş yapmasına imkân vermedi. Bu nedenle tırlar, kontrollü bir şekilde karşı şeritten ters yönde ilerletildi; süreç boyunca hızlandırılmış veya riskli manevralardan kaçınıldı.

Trafik düzeni ve etkileri:

Güvenlik gerekçesiyle karayolunda karşı yöndeki trafik tamamen kesildi ve tırların yavaş, kontrollü ilerleyişi sağlandı. Bu uygulama nedeniyle yolda geçici olarak uzun kuyruklar oluştu ancak tırların keskin virajları geçmesinin ardından yollar yeniden trafiğe açıldı. Karayolu üzerindeki araç akışı, tırların kendi şeridine dönmesiyle normale döndürüldü.

Olay esnasında alınan önlemler, hem nakliye ekiplerinin hem de diğer sürücülerin güvenliğini ön planda tuttu; bölgedeki sürücülere kontrol ve sabır çağrısı yapıldı.

RÜZGAR TÜRBİNİ KANADI TAŞIYAN 10'A YAKIN TIRIN VİRAJLI YOLDAN GEÇİŞİ SIRASINDA KARŞI YÖNDEKİ TRAFİK TAMAMEN KESİLDİ.