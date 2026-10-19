Mezunlar hasreti sarıldı: Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde buluşma

Antakya’da yıllar sonra bir araya gelen mezunlar

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yer alan ve 1967 yılında kurulan Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl mezunlar buluşmasının ikinci kez organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Etkinliğe lisenin farklı yıllardan mezunları, öğretmenleri ve idareci kadrosu katıldı; buluşma, eski dostlukların yeniden canlanmasına ve okulla bağların tazelenmesine olanak sağladı.

Programın akışı:

Gün, Kur’an tilavetiyle başladı; ardından mezunlardan ve öğrencilerden oluşan ilahi korosu sahne aldı. Programda ayrıca Hasan Konç hocanın İslam dünyasının güncel meselelerine değinen şiirleri dinlendi ve Hatay Musiki Cemiyeti ile okul korosunun ortak konseri katılımcılardan olumlu tepki aldı. Etkinlik, mezunların tecrübe aktarımlarının yer aldığı sohbetlerin ve toplu yemek ikramının ardından sona erdi; katılımcılara tavuklu pilav ve ayran servisi yapıldı.

Mezunların deneyimleri ve duyguları:

Hüseyin Dilmeç, 1980 mezunu ve avukat, okulun kuruluş sürecine ve kendi mezuniyet dönemine ilişkin hatırlatmalar yaparak, bu tür organizasyonların mezunlarla öğrenciler arasındaki köprüleri güçlendirdiğini vurguladı. Dilmeç, 1980 yılında okulun henüz Anadolu İmam Hatip Lisesi statüsünde olmadığını belirtti ve Altınözü’ndeki benzer bir buluşmayı örnek göstererek etkinliklerin düzenli olmasının önemine değindi. Ayrıca mezunlar arasında doktorlar, avukatlar, sporcular ve bir bakanın bulunduğunu hatırlattı.

Erol Atılganlar ise 1975 mezunu olarak buluşmanın kendisini derinden etkilediğini, eski arkadaşlarıyla yeniden görüşmenin duygusal anlara vesile olduğunu anlattı. Atılganlar, milli sporcu ve milli hakem kimliğini hatırlatarak masa tenisi, yüzme ve bisiklet branşlarında ulusal hakemlik yaptığını ve deprem sonrası spor hayatına ara verdiğini ifade etti. Spor kariyerine ait kupaları ve madalyalarının bir kısmının okulda sergilendiğini, yaklaşık 200’ün üzerinde madalya bulunduğunu söyledi ve etkinlikte duygulandığını aktardı.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

Müdür Mustafa Turan, 1967’den bu yana eğitim veren okulun mezunlarını bir araya getirmenin amaçlandığını, amaçlarının hatıraları tazelemek ve okulla bağları güçlendirmek olduğunu belirtti. Turan, buluşmaların yeni nesle yol haritası çizme ve tecrübe aktarımı açısından önemli olduğunu vurguladı ve önümüzdeki yıl İmam Hatipliler Haftası kapsamında benzer bir etkinlik gerçekleştireceklerini duyurdu. Turan ayrıca etkinliğin iki saat sürdüğünü, katılımcıların ağırlanıp ikram edildiğini sözlerine ekledi.

Buluşma, mezunların birbirleriyle hasret gidermesi, gençlerle deneyim paylaşımı ve okul kimliğinin kuşaklar arasında taşınması açısından ön plana çıktı. Katılımcılar, benzer organizasyonların düzenli hale gelmesinin hem sosyal hem de eğitimsel açıdan faydalı olduğunu ifade etti.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE 1967 YILINDA KURULAN HATAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE MEZUNLAR BULUŞMASININ BU YIL 2’NCİSİ DÜZENLENDİ. ESKİ MEZUNLAR, ÖĞRETMENLER VE İDARECİLERİ BİR ARAYA GETİREN ETKİNLİKTE YILLAR SONRA BULUŞAN DOSTLAR HASRET GİDERİRKEN, ÖĞRENCİLER DE MEZUNLARIN TECRÜBELERİNİ DİNLEME FIRSATI BULDU