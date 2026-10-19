Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Mezunlar hasreti sarıldı: Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde buluşma

Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları Antakya’da ikinci kez bir araya geldi; Kur’an tilaveti, ilahi konseri ve tecrübe paylaşımları yapıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mezunlar hasreti sarıldı: Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde buluşma

Antakya’da yıllar sonra bir araya gelen mezunlar

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yer alan ve 1967 yılında kurulan Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl mezunlar buluşmasının ikinci kez organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Etkinliğe lisenin farklı yıllardan mezunları, öğretmenleri ve idareci kadrosu katıldı; buluşma, eski dostlukların yeniden canlanmasına ve okulla bağların tazelenmesine olanak sağladı.

Programın akışı:

Gün, Kur’an tilavetiyle başladı; ardından mezunlardan ve öğrencilerden oluşan ilahi korosu sahne aldı. Programda ayrıca Hasan Konç hocanın İslam dünyasının güncel meselelerine değinen şiirleri dinlendi ve Hatay Musiki Cemiyeti ile okul korosunun ortak konseri katılımcılardan olumlu tepki aldı. Etkinlik, mezunların tecrübe aktarımlarının yer aldığı sohbetlerin ve toplu yemek ikramının ardından sona erdi; katılımcılara tavuklu pilav ve ayran servisi yapıldı.

Mezunların deneyimleri ve duyguları:

Hüseyin Dilmeç, 1980 mezunu ve avukat, okulun kuruluş sürecine ve kendi mezuniyet dönemine ilişkin hatırlatmalar yaparak, bu tür organizasyonların mezunlarla öğrenciler arasındaki köprüleri güçlendirdiğini vurguladı. Dilmeç, 1980 yılında okulun henüz Anadolu İmam Hatip Lisesi statüsünde olmadığını belirtti ve Altınözü’ndeki benzer bir buluşmayı örnek göstererek etkinliklerin düzenli olmasının önemine değindi. Ayrıca mezunlar arasında doktorlar, avukatlar, sporcular ve bir bakanın bulunduğunu hatırlattı.

Erol Atılganlar ise 1975 mezunu olarak buluşmanın kendisini derinden etkilediğini, eski arkadaşlarıyla yeniden görüşmenin duygusal anlara vesile olduğunu anlattı. Atılganlar, milli sporcu ve milli hakem kimliğini hatırlatarak masa tenisi, yüzme ve bisiklet branşlarında ulusal hakemlik yaptığını ve deprem sonrası spor hayatına ara verdiğini ifade etti. Spor kariyerine ait kupaları ve madalyalarının bir kısmının okulda sergilendiğini, yaklaşık 200’ün üzerinde madalya bulunduğunu söyledi ve etkinlikte duygulandığını aktardı.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

Müdür Mustafa Turan, 1967’den bu yana eğitim veren okulun mezunlarını bir araya getirmenin amaçlandığını, amaçlarının hatıraları tazelemek ve okulla bağları güçlendirmek olduğunu belirtti. Turan, buluşmaların yeni nesle yol haritası çizme ve tecrübe aktarımı açısından önemli olduğunu vurguladı ve önümüzdeki yıl İmam Hatipliler Haftası kapsamında benzer bir etkinlik gerçekleştireceklerini duyurdu. Turan ayrıca etkinliğin iki saat sürdüğünü, katılımcıların ağırlanıp ikram edildiğini sözlerine ekledi.

Buluşma, mezunların birbirleriyle hasret gidermesi, gençlerle deneyim paylaşımı ve okul kimliğinin kuşaklar arasında taşınması açısından ön plana çıktı. Katılımcılar, benzer organizasyonların düzenli hale gelmesinin hem sosyal hem de eğitimsel açıdan faydalı olduğunu ifade etti.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE 1967 YILINDA KURULAN HATAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE MEZUNLAR...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE 1967 YILINDA KURULAN HATAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE MEZUNLAR BULUŞMASININ BU YIL 2’NCİSİ DÜZENLENDİ. ESKİ MEZUNLAR, ÖĞRETMENLER VE İDARECİLERİ BİR ARAYA GETİREN ETKİNLİKTE YILLAR SONRA BULUŞAN DOSTLAR HASRET GİDERİRKEN, ÖĞRENCİLER DE MEZUNLARIN TECRÜBELERİNİ DİNLEME FIRSATI BULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarlıkta dönüşüm: muhtarlar dijital çağda güçleniyor
images

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı
images

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor
images

Güçlü ailede iletişim ve sorumluluk ön plana çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan’ın cansız bedeni Pendik'te bulundu

Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kaldı

Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor