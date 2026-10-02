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MHP'li Özdemir TBMM'ye taşıdı: Kayseri et kombinalarında usulsüzlük iddiaları

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını TBMM'ye taşıdı; Tarım Bakanı'ndan denetim bilgisi istedi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Caner Şahin

MHP'li Özdemir TBMM'ye taşıdı: Kayseri et kombinalarında usulsüzlük iddiaları

MHP'li Özdemir'in soru önergesi TBMM gündeminde

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüz ve etik dışı uygulamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği yazılı soru önergesinde, söz konusu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini mağdur ettiğine ilişkin iddiaları sordu ve Bakanlıktan yazılı yanıt talep etti.

TBMM'ye taşınan iddialar:

Seçim bölgem Kayseri’de bazı et kombinalarında gerçekleşen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamaların yapıldığı, bu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini zarara uğrattığı iddia edilmektedir.

Bakanlıktan talep edilen bilgiler:

Özdemir soru önergesinde Bakanlığa yönelttiği sorularda, öncelikle konuyla ilgili Bakanlığa ulaşan bir şikâyet olup olmadığına ve et kombinalarının denetimlerinin hangi sıklıkta yapıldığına açıklık getirilmesini istedi. Ayrıca denetimler sonucunda usulsüz uygulamalarda bulunan firma veya firmaların bulunup bulunmadığı, tespit edilen usulsüzlüklere karşı uygulanan yaptırım veya cezai işlemlerin neler olduğu ve 2025 ile 2026 yıllarında kaç firmaya cezai işlem uygulandığı gibi detayların kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Özdemir’in önergesinde yer alan bu soruların Bakanlık tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteniyor; önerge TBMM kayıtlarına geçti ve konuyla ilgili resmi denetim ve soruşturma süreçlerinin sonuçları bekleniyor.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR; TARIM VE ORMAN BAKANI...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR; TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI’YA KAYSERİ’DE BAZI ET KOMBİNALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KESİMLERDE USULSÜZ VE ETİK DIŞI UYGULAMALAR YAPILDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARI SORDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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