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Sivas'ta güneş enerjili çarşamba pazarı için ilk kazma vuruldu

Sivas Şeyh Şamil Mahallesi'nde kurulacak GES'li 4.300 m² çarşamba pazarı 175 esnafı barındıracak; amaç yenilenebilir enerjiyle tasarruf sağlamak.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas'ta güneş enerjili çarşamba pazarı için ilk kazma vuruldu

Sivas'ta GES'li çarşamba pazarının temeli atıldı:

Sivas Belediyesi, Şeyh Şamil Mahallesi'nde kentte bir ilk olacak, çatısında Güneş Enerji Santrali (GES) bulunan çarşamba pazarının temelini il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle attı. Proje, pazaryerinin kendi elektrik enerjisini güneşten üretmesini sağlayacak şekilde tasarlandı ve çevre dostu uygulamalarla öne çıkarılacak.

projenin özellikleri:

Planlanan pazar yeri 4 bin 300 metrekarelik bir alanı kaplayacak ve alanda 175 pazarcı esnafı tezgâh açacak. Çatısına kurulacak GES sayesinde pazarın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin büyük kısmının yerinde üretilmesi hedefleniyor; böylece hem belediye harcamalarında tasarruf sağlanması hem de yenilenebilir enerji kullanımının artırılması amaçlanıyor.

belediyenin hedefleri ve başkanın mesajı:

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, tören konuşmasında eski pazar yerinde çatının yağmurda vatandaşa su akıttığını gördüklerini belirterek, bu nedenle Şeyh Şamil Mahallesi'nde GES özellikli pazarı hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Başkan Uzun, "GES özelliği taşıyan çarşamba pazarımızın Şeyh Şamil Mahallemiz başta olmak üzere çevre mahallelerimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diyerek projenin kent için bir yenilik olduğunu vurguladı.

Uzun, teknoloji ve iklim gündeminin önemine değinerek Cop31 Antalya toplantısına atıf yaptı ve belediyenin bu anlayışla enerji üretiminde kendi payına düşeni yapacağını belirtti. Başkan ayrıca pazar yerinin "gelecek sene hizmete açılması hedefleniyor" ifadesini kullandı.

Tören sırasında kesilen kurban ve yapılan dualarla temel atımı gerçekleşti. Belediye ayrıca 2028 hedeflerine ilişkin uzun vadeli planlarından da söz etti; Uzun, belediyenin 200. yılı olan 2028'de şehrin daha modern ve gelişmiş bir görünüme kavuşacağını, 1828'de kurulan belediyenin bu dönemde önemli açılışlar yapacağını kaydetti.

SİVAS’TA BİR İLK OLARAK KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLEN GES (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) ÖZELLİĞİ BULUNAN...

SİVAS’TA BİR İLK OLARAK KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEBİLEN GES (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) ÖZELLİĞİ BULUNAN PAZAR YERİNİN TEMELİ ATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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