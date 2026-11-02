Midyat Devlet Hastanesi'nden çocuklara akülü araba ile moral desteği

Midyat Devlet Hastanesi'nde çocuklara akülü araba ile moral desteği:

Midyat Devlet Hastanesi, sünnet öncesi kaygı ve stres yaşayan çocukların endişesini azaltmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Hastane envanterine kazandırılan uzaktan kumandalı akülü arabalar sayesinde minik hastalar, hemşire gözetiminde ameliyathane kapısına kadar taşınıyor. Uygulama, çocukların hastane deneyimini daha pozitif hale getirmeyi ve işlem öncesi oluşan kaygıyı hafifletmeyi hedefliyor.

uygulamanın işleyişi:

Program kapsamında akülü arabalar, sağlık personelinin kontrolünde kullanılıyor ve çocukların güvenliği ön planda tutuluyor. Minikler arabalara binerek koridorlarda kısa bir yolculuk yapıyor; bu süreç hem çocukların dikkatini dağıtıyor hem de ameliyata daha sakin bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Hemşireler, ailelerle koordineli şekilde hareket ederek uygulamanın düzenli ve güvenli biçimde sürdürülmesine özen gösteriyor.

hedef ve aile geri bildirimleri:

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, uygulamanın psikolojik rahatlık sağlamayı amaçladığını vurguladı ve şunları söyledi: 'Ameliyata ve sünnet işlemine gidecek yavrularımızın işlem öncesinde oldukça gergin olduklarını, stres yaşadıklarını fark ettik. Minik kalplerin bu kaygısını azaltabilmek amacıyla hastanemize uzaktan kumandalı akülü araba temin ettik. Sağlık personelimiz eşliğinde çocuklarımızı güvenli bir şekilde ameliyathane kapısına kadar götürüyoruz. Böylece onların streslerini ve gerginliklerini bir nebze olsun azaltmayı hedefliyoruz. Ailelerimizden bu uygulamayla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Anne ve babalarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızın hastanede kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerini sağlayan bu uygulamayı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Uygulama, çocuk dostu sağlık hizmeti yaklaşımının somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Hem tıbbi bakımın hem de psikolojik rahatlığın hasta memnuniyetindeki rolü vurgulanırken, benzeri girişimlerin yaygınlaştırılmasının çocukların sağlık deneyimini iyileştirebileceğine dikkat çekiliyor.

MARDİN’İN MİDYAT İLÇE DEVLET HASTANESİNDE SÜNNET İŞLEMİ ÖNCESİNDE KAYGI VE STRES YAŞAYAN ÇOCUKLARIN MORALİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA YENİ BİR UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLDİ.