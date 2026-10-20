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Milas belediyesi'nde sabah araması: bina girişleri geçici olarak kapatıldı

Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'ne sabaha karşı polis baskını düzenlendi; aramalar nedeniyle bina giriş ve çıkışları durduruldu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:11

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 08:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milas belediyesi'nde sabah araması: bina girişleri geçici olarak kapatıldı

Operasyonun gelişimi:

Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekipleri sabaha karşı bir baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına giriş ve çıkışlar durduruldu, bina çevresinde yetkililerin kontrolü sağlandı.

Güvenlik önlemleri:

Belediye binasının çevresinde görevlendirilen ekipler arasında çevik kuvvet birimlerinin de bulunduğu gözlendi. İçeride bazı birimlerde arama yapıldığı ve ekiplerin çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdiği öğrenildi.

Açıklama bekleniyor:

Operasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililerden gelen bilgiye göre polisin araması devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe bilgi aktarılacaktır.

MİLAS BELEDİYESİ&#039;NE ŞAFAK BASKINI, POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI DURDURDU

MİLAS BELEDİYESİ'NE ŞAFAK BASKINI, POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI DURDURDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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