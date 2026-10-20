Milas belediyesi'nde sabah araması: bina girişleri geçici olarak kapatıldı

Operasyonun gelişimi:

Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekipleri sabaha karşı bir baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına giriş ve çıkışlar durduruldu, bina çevresinde yetkililerin kontrolü sağlandı.

Güvenlik önlemleri:

Belediye binasının çevresinde görevlendirilen ekipler arasında çevik kuvvet birimlerinin de bulunduğu gözlendi. İçeride bazı birimlerde arama yapıldığı ve ekiplerin çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdiği öğrenildi.

Açıklama bekleniyor:

Operasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililerden gelen bilgiye göre polisin araması devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe bilgi aktarılacaktır.

MİLAS BELEDİYESİ'NE ŞAFAK BASKINI, POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI DURDURDU