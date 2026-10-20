Milas belediyesi'nde sabah araması: bina girişleri geçici olarak kapatıldı

Operasyonun gelişimi:
Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekipleri sabaha karşı bir baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına giriş ve çıkışlar durduruldu, bina çevresinde yetkililerin kontrolü sağlandı.
Güvenlik önlemleri:
Belediye binasının çevresinde görevlendirilen ekipler arasında çevik kuvvet birimlerinin de bulunduğu gözlendi. İçeride bazı birimlerde arama yapıldığı ve ekiplerin çeşitli noktalarda denetim gerçekleştirdiği öğrenildi.
Açıklama bekleniyor:
Operasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililerden gelen bilgiye göre polisin araması devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe bilgi aktarılacaktır.
MİLAS BELEDİYESİ'NE ŞAFAK BASKINI, POLİS BELEDİYE BİNASINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI DURDURDU
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