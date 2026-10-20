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Milas belediyesi'ne sabaha karşı operasyon: binaya girişler durduruldu

Muğla'nın Milas ilçesinde sabaha karşı polis ekipleri belediye binasında arama yaptı; girişler durduruldu, çevik kuvvet çevrede görev alıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Milas belediyesi'ne sabaha karşı operasyon: binaya girişler durduruldu

Operasyonun ayrıntıları:

Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde sabaha karşı polis ekipleri tarafından bir operasyon yapıldı. Yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, belediye binasında bazı birimlerde arama gerçekleştirildi; operasyonun gerekçesi ve kapsamına ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Güvenlik tedbirleri ve arama süreci:

Belediye çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı, polis ekiplerinin bina içindeki çeşitli birimlerde arama yürüttüğü öğrenildi. Operasyon sırasında güvenlik önlemleri artırıldı ve alana giriş çıkışlar kontrollü hale getirildi.

Resmi açıklama yok:

Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı; yetkililerden gelecek bilgi bekleniyor. Polis ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Milas Belediyesi&#039;ne operasyon: Polis belediye binasına giriş ve çıkışları durdurdu

Milas Belediyesi'ne operasyon: Polis belediye binasına giriş ve çıkışları durdurdu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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