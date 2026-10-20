Suşehri'de direğe çarpan otomobil devirdi, sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Yanlızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı Toki Kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 58 AIA 708 plakalı, Fiat marka otomobil aydınlatma elektrik direğine çarptı.

Kaza ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi ve araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücüye saha içinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Araçtan çıkarılan sürücü M.A, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak olay yerinde delil ve görüntü çalışması yaptı.

SUŞEHRİ İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.