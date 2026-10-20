Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,7041 +0,21%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.597,67 -0,50%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,55 +0,91%
--°

Suşehri'de direğe çarpan otomobil devirdi, sürücü yaralandı

Suşehri'de Ekrem Erdem Bulvarı yakınında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 58 AIA 708 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü M.A yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Suşehri'de direğe çarpan otomobil devirdi, sürücü yaralandı

Suşehri'de direğe çarpan otomobil devirdi, sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Yanlızbağlar Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarı Toki Kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 58 AIA 708 plakalı, Fiat marka otomobil aydınlatma elektrik direğine çarptı.

Kaza ve ilk müdahale:

Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi ve araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücüye saha içinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Araçtan çıkarılan sürücü M.A, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak olay yerinde delil ve görüntü çalışması yaptı.

SUŞEHRİ İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

SUŞEHRİ İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İskenderun'da bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
images

kuşadası'nda iklimlendirme ile skunk yetiştiren şüpheli gözaltında
images

Vize danışmanlığı soruşturmasında ikinci aşama: 60 şüpheli hakkında gözaltı kara...
images

Milas belediyesinde sahte ihale evraklarına ilişkin geniş çaplı soruşturma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbaharda sağlıklı gebelik için dört öncelik

Pasinler’de gönül köprüsü: DİTİB hatıra ormanı doğaya ve bağlara can verdi

Girişimci doktora öğrencisinin voleybol yapay zekâsı 1,35 milyon TL destek kazandı

İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetiminde yasak teyp ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi