Milas karayolunda kontrolü kaybeden otomobil takla attı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı. Kaza, Söke-Milas karayolu Milas girişinde gerçekleşti.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgiye göre, 09 S 9796 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç takla attı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü ve kaza nedeninin resmi soruşturma sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.