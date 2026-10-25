Milletvekilleri üç ilçede vatandaşla buluştu: talepler saha çalışmalarında aktarıldı

Saha programının amacı ve katılımcılar:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir koordinasyonunda yürütülen her cuma düzenlenen saha programları kapsamında milletvekilleri, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programların temel hedefi, yerinde dinleme yaparak mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm önerilerini değerlendirmektir.

Vatandaşların talepleri ve gündem:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlar, mahallelerine dair talep ve önerilerini milletvekillerine aktardı. Günlük yaşamı etkileyen altyapı, yerel hizmetler ve ulaşım gibi konuların yanı sıra mahallenin öncelikli ihtiyaçları gündeme geldi. Heyet, toplantılar sırasında iletilen talepleri not alarak ilgili birimlerle koordinasyon sağlama sözü verdi.

Milletvekillerine eşlik eden il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları da vatandaşlarla birebir görüşerek ilçelerin önceliklerini değerlendirdi ve kısa ile orta vadeli çözüm adımları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ayazağa’da geçmiş olsun ziyareti:

Saha programının Sarıyer ayağında, selden etkilenen Ayazağa Mahallesi ziyaret edildi. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti ve selin yol açtığı sıkıntıları yerinde dinledi. Ziyarette, etkilenen vatandaşların talepleri, acil ihtiyaçlar ve iyileştirme beklentileri ele alındı.

Heyet, sahada edinilen gözlemler doğrultusunda öncelikli müdahale gerektiren ihtiyaçların tespit edildiğini belirtti ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Sürdürülebilir iletişim ve yerinde çözüm yaklaşımı:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen bu hafta sonu saha programları, milletvekillerinin ve yöneticilerin vatandaşlarla doğrudan irtibat kurmasını sağlayarak sorunların yerinde dinlenmesine olanak tanıyor. Programlar, hem kısa vadeli müdahalelerin planlanmasına hem de uzun vadeli hizmet önceliklerinin belirlenmesine zemin hazırlıyor.

Yetkililer, yapılan görüşmelerin raporlanarak ilgili birimlerle paylaşılacağını ve vatandaşların taleplerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

AK Parti İstanbul milletvekilleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu