Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Milletvekilleri üç ilçede vatandaşla buluştu: talepler saha çalışmalarında aktarıldı

AK Parti İstanbul milletvekilleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer’de vatandaşların taleplerini dinledi; Ayazağa’da sel mağdurlarına geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Milletvekilleri üç ilçede vatandaşla buluştu: talepler saha çalışmalarında aktarıldı

Saha programının amacı ve katılımcılar:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir koordinasyonunda yürütülen her cuma düzenlenen saha programları kapsamında milletvekilleri, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programların temel hedefi, yerinde dinleme yaparak mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm önerilerini değerlendirmektir.

Vatandaşların talepleri ve gündem:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlar, mahallelerine dair talep ve önerilerini milletvekillerine aktardı. Günlük yaşamı etkileyen altyapı, yerel hizmetler ve ulaşım gibi konuların yanı sıra mahallenin öncelikli ihtiyaçları gündeme geldi. Heyet, toplantılar sırasında iletilen talepleri not alarak ilgili birimlerle koordinasyon sağlama sözü verdi.

Milletvekillerine eşlik eden il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkanları da vatandaşlarla birebir görüşerek ilçelerin önceliklerini değerlendirdi ve kısa ile orta vadeli çözüm adımları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ayazağa’da geçmiş olsun ziyareti:

Saha programının Sarıyer ayağında, selden etkilenen Ayazağa Mahallesi ziyaret edildi. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen heyet, geçmiş olsun dileklerini iletti ve selin yol açtığı sıkıntıları yerinde dinledi. Ziyarette, etkilenen vatandaşların talepleri, acil ihtiyaçlar ve iyileştirme beklentileri ele alındı.

Heyet, sahada edinilen gözlemler doğrultusunda öncelikli müdahale gerektiren ihtiyaçların tespit edildiğini belirtti ve ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı.

Sürdürülebilir iletişim ve yerinde çözüm yaklaşımı:

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürütülen bu hafta sonu saha programları, milletvekillerinin ve yöneticilerin vatandaşlarla doğrudan irtibat kurmasını sağlayarak sorunların yerinde dinlenmesine olanak tanıyor. Programlar, hem kısa vadeli müdahalelerin planlanmasına hem de uzun vadeli hizmet önceliklerinin belirlenmesine zemin hazırlıyor.

Yetkililer, yapılan görüşmelerin raporlanarak ilgili birimlerle paylaşılacağını ve vatandaşların taleplerine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

AK Parti İstanbul milletvekilleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu

AK Parti İstanbul milletvekilleri Ataşehir, Bahçelievler ve Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk
images

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi
images

Hüsnü Serteser yeniden aday: Afyonkarahisar için iletişim ve projelere öncelik
images

Eski sıralarda aynı gönül sofrası: Mustafa Çiftçi Siyasallılar Vakfı'nda mezunla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozüyük'te polis ekipleri KPSS adaylarının son dakika yardımına koştu

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı